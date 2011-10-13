به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه درخشش اعضای تیم ساندای ایران در هر دو بخش بانوان و آقایان مسابقات ووشوی قهرمانی جهان، حمیدرضا قلی‌پور هم با برتری مقابل ووشوکار مصری راهی مرحله نیمه نهایی شد.

دارنده مدال طلای بازی‌های آسیایی گوانگجو و قهرمان دوره پیشین مسابقات جهانی که در دور اول حریفی از مراکش را با ضربه فنی پشت سر گذاشته بود، امروز پنجشنبه در مرحله یک چهارم نهایی "محمد یوسف رامادان" از مصر را نیز در دو راند متوالی از پیش رو برداشت و گام به مرحله نیمه نهایی گذاشت تا برای رسیدن به فینال با "پیوتر استراس" از لهستان پیکار کند.

امروز همچنین فرشاد عربی در فرم "نن دائو" با ثبت امتیاز 63/9 عنوانی بهتر از ششم کسب نکرد. نماینده کره جنوبی در این فرم با امتیاز 67/9 صاحب مدال طلا شد و عربی تنها با چهار صدم اختلاف امتیاز ششم شد.

یازدهمین دوره رقابت‌های ووشوی قهرمانی جهان که از روز دوشنبه در آنکارا آغاز شده بود، فردا جمعه به پایان می رسد.