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۲۱ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۵۰

در گفتگو با مهر عنوان شد:

قدردانی از قهرمانان المپیاد فنی و حرفه ای معلولان جهان بدون حضور مسئولان

قدردانی از قهرمانان المپیاد فنی و حرفه ای معلولان جهان بدون حضور مسئولان

مدیرعامل انجمن باور گفت: عصر امروز از 13 نفر از قهرمانان المپیاد فنی و حرفه ای معلولان جهان بدون حضور مسئولان قدردانی می شود.

سهیل معینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تیم معلولان جمهوری اسلامی ایران در هشتمین المپیاد قابلیتهای فنی و حرفه ای افراد معلول جهان توانست در میان 57 کشور در مقام هشتم قرار بگیرد گفت: تیم ایران در این مسابقات توانست با دو مدال برنز و یک مقام ویژه بالاتر از فرانسه و هند  قرار بگیرد. 

وی افزود: شاید نکته جالب ولی تلخ در این افتخار بزرگ فراموش کردن این قهرمانان از سوی دولت و مسئولان است چرا که تمامی هزینه های این سفر بر دوش NGO هایی مانند باور و رعد بود و حتی یک ریال از 66 میلیون تومان هزینه اعزام به مسابقات جهانی را دولت تقبل نکرد.

مدیرعامل انجمن باور گفت: با این حال ما قهرمان شدیم و شادی معلولان برای ما از هر چیز مهمتر است. قهرمانی معلولان در المپیاد جهانی روحیه و شادابی خاصی در جامعه معلولان ایجاد کرده است که به یمن این موفقیت امروز (پنجشنبه) در مجتمع رعد جشن بزرگ موفقیت برگزار می کنیم.

معینی اظهار داشت: بسیار تلاش کردیم که مسئولان هم در جشم ما حضور داشته باشند ولی انگار کارهای واجب تر است و معلولان قهرمان بدون حضور مسئولان تجلیل می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر این مراسم ساعت 16 امروز در شهرک قدس (شهرک غرب) ـ فاز 2 ـ خیابان هرمزان ـ خیابان پیروزان جنوبی ـ پلاک 74 مجتمع رعد برگزار می شود.

کد مطلب 1431868

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