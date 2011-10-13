قدردانی از قهرمانان المپیاد فنی و حرفه ای معلولان جهان بدون حضور مسئولان

سهیل معینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تیم معلولان جمهوری اسلامی ایران در هشتمین المپیاد قابلیتهای فنی و حرفه ای افراد معلول جهان توانست در میان 57 کشور در مقام هشتم قرار بگیرد گفت: تیم ایران در این مسابقات توانست با دو مدال برنز و یک مقام ویژه بالاتر از فرانسه و هند قرار بگیرد.

وی افزود: شاید نکته جالب ولی تلخ در این افتخار بزرگ فراموش کردن این قهرمانان از سوی دولت و مسئولان است چرا که تمامی هزینه های این سفر بر دوش NGO هایی مانند باور و رعد بود و حتی یک ریال از 66 میلیون تومان هزینه اعزام به مسابقات جهانی را دولت تقبل نکرد.

مدیرعامل انجمن باور گفت: با این حال ما قهرمان شدیم و شادی معلولان برای ما از هر چیز مهمتر است. قهرمانی معلولان در المپیاد جهانی روحیه و شادابی خاصی در جامعه معلولان ایجاد کرده است که به یمن این موفقیت امروز (پنجشنبه) در مجتمع رعد جشن بزرگ موفقیت برگزار می کنیم.

معینی اظهار داشت: بسیار تلاش کردیم که مسئولان هم در جشم ما حضور داشته باشند ولی انگار کارهای واجب تر است و معلولان قهرمان بدون حضور مسئولان تجلیل می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر این مراسم ساعت 16 امروز در شهرک قدس (شهرک غرب) ـ فاز 2 ـ خیابان هرمزان ـ خیابان پیروزان جنوبی ـ پلاک 74 مجتمع رعد برگزار می شود.