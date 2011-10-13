برگزاری کلاسهای آموزش اذان در چهارمحال و بختیاری ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال شمس موذن برتر کشوری، سطح اذان‌گویی در کشور را نسبت به سایر کشورهای اسلامی مطلوب ارزیابی کرد و گفت: سطح اذان‌گویی در کشور در وضعیت خوبی قرار دارد و خوشبختانه افراد مستعد و توانمندی در این حوزه در کشور فعال هستند اما باید گفت در سطح استان چهارمحال و بختیاری با توجه به استعدادها و قابلیتهای فراوانی که در این بخش وجود دارد توجه چندانی به آن نشده است.

وی افزود: استان چهارمحال و بختیاری در بخش اذان‌گویی حرف‌های زیادی برای گفتن دارد اما به دلیل کم‌توجهی به این بخش متاسفانه آن طور که شایسته است شاهد پیشرفتی زیادی در این حوزه نبوده و این رشته ارزشی در حاشیه قرار گرفته است.

شمس آموزش را مهمترین راهکار رشد و تقویت اذان‌گویی در استان عنوان کرد و گفت: برگزاری کلاسهای آموزشی و بهره‌گیری از اساتید مجرب و توانمند می‌تواند این رشته را به جایگاه واقعی خود در این استان برساند.

یکی از مداحان اهل بیت(ع) در چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: هرچند با وجود کمبودها و عدم امکانات لازم، مؤذنان استان تاکنون در عرصه‌های ملی و بین‌المللی درخشش خوبی داشته‌اند اما باید گفت که این رشته هنوز به حد کمال و سطح ایده آل خود نرسیده است که این موضوع توجه بیش از پیش مسئولان ذی‎ربط به این حوزه را می‌طلبد.

شمس ایجاد انگیزه و اهمیت دادن به جوانان و نوجوانان علاقمند و بااستعداد رشته اذان را از دیگر راهکارهای رشد و پیشرفت آن دانست و گفت: جوانان و نوجوانان بسیاری در استان وجود دارد که به رشته اذان‌گویی علاقه و استعداد فراوانی داشته اما به دلیل کمبود امکانات و فراهم نبودن شرایط لازم انگیزه خود را از دست داده و این رشته را ادامه نمی‌دهند.

وی با بیان اینکه مبحث اذان از مهمترین مباحث قرآنی است، تصریح کرد: مبحث اذان نه تنها یکی از مهمترین مباحث قرآنی به شمار می‌رود بلکه به نوعی این دو موضوع مکمل یکدیگر هستند که توجه به یکی رشد و پیشرفت دیگری را نیز به دنبال خواهد داشت.

مؤذن برتر کشوری در توصیه‌ای به جوانان و نوجوانان علاقمند و مستعد اذان‌گویی گفت: تمرین و پشتکار مهمترین رمز پیروزی در هر رشته و حرفه‌ای است زیرا این افراد با تمرین و تلاش توانایی‌های خود را باور کرده و این گام مهمی در راستای پیروزی و موفقیت آن‌ها خواهد بود.

وی از مسئولان ذی‎ربط خواست تا به مبحث اذان‌گویی در این استان توجه بیشتری کرده و با برگزاری مسابقات و کلاس‌های آموزشی استعدادهای نهفته این عرصه را شناسایی و در جهت شکوفا کردن آنها اقدام کنند.