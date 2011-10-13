بسته حمایتی اصناف همدان پرداخت نشد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا شمس در نشست هم‌اندیشی فعالان اقتصادی در همدان اظهار داشت: استان همدان در اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها مقام نخست کشور را کسب که این امر نشان دهنده تعامل و همکاری بین اصناف و مسئولان استان است.

شمس با اشاره به اینکه برخی کارگاه‌های کوچک تولیدی بعد از هدفمندی یارانه‌ها و با توجه به هزینه‌های بالای انرژی در شرف تعطیلی هستند، گفت: بسته حمایتی باید پرداخت شود تا کسبه نیاز به بالا بردن قیمت خود نداشته باشند زیرا این مسئله بیشتر به ضرر مصرف کننده است.

وی ادامه داد: در استان همدان 40 هزار واحد امور صنفی دارای پروانه کسب و 12 هزار واحد صنفی بدون پروانه وجود دارد.

وی افزود: مجمع امور صنفی دارای 9 نماینده در اتحادیه کشوری است که پس از 25 انتخابات انجام شده، در آن حضور یافته‌اند.

رئیس مجمع امور صنفی همدان با اشاره به اشتغالزایی چهار هزار و 200 نفری در این حوزه اظهار داشت: عوارض کسب و پیشه و همچنین عوارض حمل زباله که شهرداری از کسبه اخذ می‌کنند با میزان درآمد آنها متناسب نیست.

رئیس مجمع امور صنفی همدان با تاکید بر اینکه نماینده اصناف و سازمان صنعت و معدن و تجارت باید در کمیسیون‌های مربوطه حضور داشته باشند، گفت: نمایندگان شورای شهر و شهرداری در کمیسیون نظارت حضور دارند و دارای حق هستند.

وی با اشاره به اینکه آیین‌نامه‌ای مبنی بر پرداخت 15درصد از درآمد اتحادیه‌ها برای اتحادیه کشوری تعیین شده است، افزود: این اقدام به ضرر اتحادیه‌هاست و باید تدبیر دیگری برای منابع مالی اتحادیه کشوری اندیشه شود و اتحادیه‌های شهرستان با تهران مقایسه نشود.

وی با تأکید بر حمایت از کسبه قانونمند و جمع‌آوری شغل‌های مزاحم عنوان کرد: باید از کسبه قانونمند حمایت شود.