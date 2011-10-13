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۲۱ مهر ۱۳۹۰، ۱۲:۳۰

شمس:

بسته حمایتی اصناف همدان پرداخت نشد

بسته حمایتی اصناف همدان پرداخت نشد

همدان - خبرگزاری مهر: رئیس مجمع امور صنفی همدان گفت: بسته حمایتی اصناف بعد از گذشت ماه ها از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها هنوز پرداخت نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا شمس در نشست هم‌اندیشی فعالان اقتصادی در همدان اظهار داشت: استان همدان در اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها مقام نخست کشور را کسب که این امر نشان دهنده تعامل و همکاری بین اصناف و مسئولان استان است.

شمس با اشاره به اینکه برخی کارگاه‌های کوچک تولیدی بعد از هدفمندی یارانه‌ها و با توجه به هزینه‌های بالای انرژی در شرف تعطیلی هستند، گفت: بسته حمایتی باید پرداخت شود تا کسبه نیاز به بالا بردن قیمت خود نداشته باشند زیرا این مسئله بیشتر به ضرر مصرف کننده است.

وی ادامه داد: در استان همدان 40 هزار واحد امور صنفی دارای پروانه کسب و 12 هزار واحد صنفی بدون پروانه وجود دارد.

وی افزود: مجمع امور صنفی دارای 9 نماینده در اتحادیه کشوری است که پس از 25 انتخابات انجام شده، در آن حضور یافته‌اند.

رئیس مجمع امور صنفی همدان با اشاره به اشتغالزایی چهار هزار و 200 نفری در این حوزه اظهار داشت: عوارض کسب و پیشه و همچنین عوارض حمل زباله که شهرداری از کسبه اخذ می‌کنند با میزان درآمد آنها متناسب نیست.

رئیس مجمع امور صنفی همدان با تاکید بر اینکه نماینده اصناف و سازمان صنعت و معدن و تجارت باید در کمیسیون‌های مربوطه حضور داشته باشند، گفت: نمایندگان شورای شهر و شهرداری در کمیسیون نظارت حضور دارند و دارای حق هستند.

وی با اشاره به اینکه آیین‌نامه‌ای مبنی بر پرداخت 15درصد از درآمد اتحادیه‌ها برای اتحادیه کشوری تعیین شده است، افزود: این اقدام به ضرر اتحادیه‌هاست و باید تدبیر دیگری برای منابع مالی اتحادیه کشوری اندیشه شود و اتحادیه‌های شهرستان با تهران مقایسه نشود.

وی با تأکید بر حمایت از کسبه قانونمند و جمع‌آوری شغل‌های مزاحم عنوان کرد: باید از کسبه قانونمند حمایت شود.

کد مطلب 1431874

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