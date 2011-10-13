اندیشه های حافظ غریب است

به گزارش خبرنگار مهر، شاهرخ موسویان شامگاه چهارشنبه در مراسم بزرگداشت حافظ در ابرکوه اظهار داشت: اندیشه های حافظ تنها برای تفال زدن و رنگین کردن پوسترها نیست بلکه از حافظ و اندیشه های ناب او باید در زندگی بهره جست.

وی افزود: از اندیشه های حافظ در حیطه های مختلف غافل شده ایم و این در حالی است که اگر تنها در حوزه اجتماعی در اندیشه های حافظ تدبر کنیم به این نکته پی می بریم که اگر تمامی روان شناسان بخواهند افشره تمام تفکرات خود را در یک جمله بازگو کنند آن جمله جمله ای به غیر از شعر معروف حافظ نیست که: آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است. با دوستان مروت، با دشمنان مدارا.

موسویان عنوان کرد: باید با شناخت اندیشه های مختلف حافظ در حیطه های مختلف زندگی، آنها را به کار بست و حافظ و اندیشه های او را از غربت خارج کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: آنچه در مورد حافظ دارای ارزش است تعریف و تمجید دیگران و بزرگانی از سایر کشورهاست.

موسویان با اشاره به صحبتهای ادوارد براوون مورخ، ادب شناس و ایران شناس و مستشرق بزرگ بریتانیا که بهترین تاریخ ادبیات ایران را به زبان انگلیسی به رشته تحریر در آورده است و گوته شاعر معروف آلمانی در مورد حافظ افزود: این بزرگان حاضر نیستند کتابهای حافظ را در قفسه های پایین کتابخانه های خود جای دهند و اشعار گوته در کتاب شرقی غربی ملهم از اندیشه های حافظ است.

این استاد دانشگاه بیان داشت: شعر از دو عنصر چه گفتن و چگونه گفتن تشکیل شده و حافظ در هر دو مورد سرآمد است.

وی افزود: آنچه حافظ را حافظ می کند مقوله چه گفتن و دغدغه های او برای این مسئله است و گرنه بسیاری از شاعران دوران های مختلف در چگونه گفتن دست کمی از حافظ ندارند.

موسویان افزود: در چگونه گفتن شعر حافظ توحید نمودی بالا دارد و اشعار وی ملهم از اندیشه های قرآنی است.