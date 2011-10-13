به گزارش خبرنگار مهر، پانزدهمین کنگره عادی و انتخاباتی کنفدراسیون قایقرانی آسیا چهارشنبه شب با حضور روسا و نمایندگان 25 کشور آسیایی، اعضای هیئت رئیسه و کمیته‌های این فدراسیون قاره‌ای در هتل المپیک تهران برگزار شد.

در پایان این جلسه علی قلم‌سیاه با کسب 23 رای از 25 رای ماخوذه برای چهارمین دوره متوالی به عنوان دبیرکل کنفدراسیون قایقرانی آسیا انتخاب شد.

همچنین انتخابات نواب اول تا سوم این فدراسیون آسیایی نیز برگزار شد. در این انتخابات، "بورنیان" از اندونزی به عنوان نایب رئیس اول انتخاب شد.

برای نخستین بار در تاریخ فعالیت 30 ساله کنفدراسیون قایقرانی آسیا یک زن موفق به کسب کرسی نایب رئیسی شد. خانم "تاتیانا" از ازبکستان به عنوان نایب رئیس دوم از حاضرین رای اعتماد گرفت. "ربوتان" از هندوستان هم نایب رئیس سوم شد.

در ادامه این مجمع عمومی، اعضاء کنفدراسیون قایقرانی آسیا به ارائه گزارش‌های سالانه خود پرداختند.

چهاردهمین دوره مسابقات قایقرانی قهرمانی آسیا وانتخابی المپیک لندن از 21 تا 24 مهرماه در تهران برگزار می شود.