11 هزار بافنده فرش در ایلام مشغول به فعالیت هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی ناصری افزود: فرشهای ایلام به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و آلمان صادر می‌شود.

به گفته وی، فرش‌های دستباف استان ایلام از نظر مرغوبیت بین استان‌های کشور مقام دوم را دارد.

این مسئول اعلام کرد: استان ایلام بین شعبه‌های شرکت سهامی فرش ایران از نظر کیفیت تولید مقام برتر را دارد.

وی این موفقیت را حاصل تلاش بافندگان فرش در مناطق مختلف استان ایلام به ویژه شهرستان دره‌شهر دانست و گفت: فرش دره‌شهر از نظر کیفیت جزو مناطق مهم کشور به شمار می‌آید.

مدیر شرکت سهامی فرش استان ایلام افزود: اکنون 11 هزار بافنده در مجتمع‌های تولیدی و کارگاه‌های خانگی استان مشغول به کار هستند.

وی با اشاره به تولید هزار و 400 مترمربع فرش دستباف در نیمه نخست امسال در مناطق مختلف استان ایلام، افزود: برای خرید این تولیدات شش میلیارد ریال به بافندگان فرش پرداخت شده است.

به گفته وی، از ابتدای امسال طرح کشوری خرید تضمینی فرش دستباف در استان ایلام اجرایی شده است.

ناصری افزود: شرکت سهامی فرش استان ایلام 50 درصد فرش تولیدی استان را تحت حمایت دارد.