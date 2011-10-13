لزوم ایجاد شبکه تلویزیونی ویژه برای بخش کشاورزی

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ مختار خوش پیمان در جلسه کارگروه اطلاع رسانی بیمه محصولات کشاورزی آذربایجان شرقی اذعان داشت: آنچه نباید در امر برنامه سازی مورد غفلت قرار گیرد این است که رسانه ملی دانشگاهی عمومی است.

وی افزود: بایستی تلاش شود تا از لحاظ تغذیه فکری، نواقص موجود را رفع و ظرفیت های موجود را پای کار کشید چراکه صداوسیما فقط می تواند فراهم کننده بستر کار در بخش کشاورزی باشد.

خوش پیمان با اشاره به فرمایش امام راحل (ره) که رسانه دانشگاه عمومی است، گفت: مراکز علمی و تحقیقاتی بخش کشاورزی باید از حیث محتوا رسانه ملی را یاری کنند چون رسانه ها، انعکاسی از این بخش عظیم هستند.

وی با بیان اینکه صداوسیما پوشش برنامه های ترویجی و گسترش برنامه های توسعه بخش کشاورزی را وظیفه خود می داند، افزود: کشاورزی محور زیربنایی پیشرفت و توسعه کشور است و توجه خاص به موضوع کشاورزی به عنوان یکی از اصلی ترین محورهای پیشرفت اقتصادی، نمونه ای از مهمترین راهبردهای بنیادین و اصولی صداوسیما در مسیر رشد کشور به شمار می رود.

خوش پیمان به موفقیت برنامه "بیزیم کند" به عنوان پرمخاطب ترین برنامه استان اشاره کرده و ضمن تاکید بر استفاده از این برنامه برای آگاه سازی کشاورزان نسبت به اهمیت بیمه محصولات کشاورزی، افزود: این برنامه با رویکرد انعکاس زندگی مردم روستانشین و کشاورزان آذربایجان شرقی در هر برنامه خود سفری به یکی از روستاهای استان داشته و مخاطبان خود را از دریچه دوربین برنامه با نحوه زندگی مردم روستاهای استان آشنا می کند و می توان در چندین برنامه آن به اهمیت موضوع بیمه و فواید آن بر بخش کشاورزی پرداخت.

مدیر روابط عمومی صداوسیمای آذربایجان شرقی در ادامه با بیان اینکه ساخت تیزرهای تبلیغاتی کارتونی و پخش آن از رسانه ملی، مخاطبان زیادی را به خود جلب می کند، افزود: صندوق بیمه محصولات کشاورزی نیز می تواند در این مسیر قدم برداشته و با ساخت تیزرهای تبلیغاتی و پخش آن از طریق سیما، در توسعه فرهنگ بیمه محصولات کشاورزی قدم های موثری بردارد.