انجام تمهیدات ویژه برای جلوگیری از ورود رواناب به معابر کرج

علی اصغر کمالی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این ابلاغیه به منظور جلوگیری از آلودگی زیست محیطی ناشی از جاری شدن رواناب منازل و واحدهای تجاری به سطح خیابانها همچنین ممانعت از آسیب رسانی به ساختار عمرانی شهر صادر شده است.

وی با اشاره به مشکلات ناشی ار جاری شدن رواناب واحدهای مسکونی و تجاری در سطح شهر بیان کرد: حرکت آب در سطح کوچه و خیابان و آبگرفتگی ناشی از آن زندگی شهروندان را دچار مشکل می کند.

کمالی زاده اظهارداشت: رواناب های شهری به دلیل پیشرفت‏های چشمگیر در روند شهرنشینی و صنعتی شدن شهرها، حاوی انواع آلاینده‏ها است که این آلاینده ها به خصوص هنگام بارش نزولات آسمانی ضمن عبور از نواحی مختلف باعث آلودگی منابع زیست محیطی می شود.

وی ادامه داد: آلاینده های ناشی از رواناب باعث آلودگی منابع آبهای سطحی و زیر زمینی، خاک و محصولات کشاورزی می‏شود که این روند در نهایت وارد زنجیره غذایی گشته و زمینه ساز مسمومیت گیاهان و جانوران نیز می شود.

این مسئول با بیان اینکه هر سال هزینه زیادی صرف اقدامات زیربنایی شهر از جمله آسفالت، پیاده روسازی و سایر پوشش های نفوذ ناپذیر در شهر می شود، بیان کرد: ساماندهی این پدیده شهری علاوه بر تدوین و اجرای برنامه های خاص از سوی مسئولان ذیربط در مجموعه مدیریت شهری نیاز به تعامل شهروندان دارد.

کمالی زاده گسترش و وسعت هر ساله کلانشهر کرج را یادآور شد و گفت: این موضوع از عوامل افزایش تولید رواناب بیشتر واحدهای مسکونی و تجاری است.

معاون خدمات شهری شهرداری کرج بروز هر گونه آب گرفتگی و نا کار آمدی آنها در قبال بارندگی های متوسط و شدید را امری حتمی و ضروری بیان کرد و افزود: بنابراین مهم، دستور العمل جلوگیری از جاری شدن رواناب منازل از سوی شهرداری به مناطق دوازده گانه تحت پوشش ارسال شد.