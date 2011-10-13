انجام تمهیدات ویژه برای جلوگیری از ورود رواناب به معابر کرج

علی اصغر کمالی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این ابلاغیه به منظور جلوگیری از آلودگی زیست محیطی ناشی از جاری شدن رواناب منازل و واحدهای تجاری به سطح خیابانها همچنین ممانعت از آسیب رسانی به ساختار عمرانی شهر صادر شده است.
وی با اشاره به مشکلات ناشی ار جاری شدن رواناب واحدهای مسکونی و تجاری در سطح شهر بیان کرد: حرکت آب در سطح کوچه و خیابان و آبگرفتگی ناشی از آن زندگی شهروندان را دچار مشکل می کند.
کمالی زاده اظهارداشت: رواناب های شهری به دلیل پیشرفتهای چشمگیر در روند شهرنشینی و صنعتی شدن شهرها، حاوی انواع آلایندهها است که این آلاینده ها به خصوص هنگام بارش نزولات آسمانی ضمن عبور از نواحی مختلف باعث آلودگی منابع زیست محیطی می شود.
وی ادامه داد: آلاینده های ناشی از رواناب باعث آلودگی منابع آبهای سطحی و زیر زمینی، خاک و محصولات کشاورزی میشود که این روند در نهایت وارد زنجیره غذایی گشته و زمینه ساز مسمومیت گیاهان و جانوران نیز می شود.
این مسئول با بیان اینکه هر سال هزینه زیادی صرف اقدامات زیربنایی شهر از جمله آسفالت، پیاده روسازی و سایر پوشش های نفوذ ناپذیر در شهر می شود، بیان کرد: ساماندهی این پدیده شهری علاوه بر تدوین و اجرای برنامه های خاص از سوی مسئولان ذیربط در مجموعه مدیریت شهری نیاز به تعامل شهروندان دارد.
کمالی زاده گسترش و وسعت هر ساله کلانشهر کرج را یادآور شد و گفت: این موضوع از عوامل افزایش تولید رواناب بیشتر واحدهای مسکونی و تجاری است.
معاون خدمات شهری شهرداری کرج بروز هر گونه آب گرفتگی و نا کار آمدی آنها در قبال بارندگی های متوسط و شدید را امری حتمی و ضروری بیان کرد و افزود: بنابراین مهم، دستور العمل جلوگیری از جاری شدن رواناب منازل از سوی شهرداری به مناطق دوازده گانه تحت پوشش ارسال شد.
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