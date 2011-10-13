به گزارش خبرنگار مهر، حسین طباطبایی پیش از ظهر پنجشنبه در بازدید از عملیات اجرایی مجتمع تفریحی - گردشگری در شهر قدمگاه این شهرستان اظهار کرد: سفر امام رضا (ع) به نیشابور و قدمگاه رضوی خیر و برکت فراوانی را برای اهالی منطقه زبرخان به ارمغان آورده است.

وی تصریح کرد: یکی از مشکلات اساسی زائران علی بن موسی الرضا(ع)، نبود هتل و اقامتگاه در بخش زبرخان نیشابور است.

وی خواستار تسریع هرچه بیشتر این پروژه شد و اظهار امیدواری کرد که هرچه زودتر زائران امام رضا (ع) بتوانند از مجموعه گردشگری قدمگاه استفاده کنند.

عضو شورای اسلامی شهر قدمگاه گفت: خوشبختانه با دستور استاندار خراسان رضوی و معاون استاندار و فرماندار نیشابور مجوز تأسیس مجتمع رفاهی تفریحی صادر شده که کلنگ آن زده شد.

طباطبایی گفت: شورای اسلامی شهر و شهرداری قدمگاه در تمام زمینه‌ها برای ایجاد زیرساخت‌های گردشگری با بخش خصوصی همکاری دارد.

وی خواستار توجه بیشتر سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای ساخت هتل و مکان‌های سیاحتی در بخش زبرخان شد.