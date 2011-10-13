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۲۱ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۲۸

غلامی:

گلستان جزو استانهای برتر اجرای طرح نفوس و مسکن باشد

گلستان جزو استانهای برتر اجرای طرح نفوس و مسکن باشد

آق قلا - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استاندار گلستان ابراز امیدواری کرد: با تعامل و همدلی همه مسئولان استان و شهرستان، گلستان جزو استانهای برتر کشور در زمینه سرشماری نفوس و مسکن باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا غلامی صبح پنجشنبه در بازدید از کلاس های آموزشی آمارگیران در شهرستان آق قلا ضمن حساس و با اهمیت خواندن طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن از همه عوامل دخیل خواست با حساسیت و دقت کافی به انجام وظایف بپردازند. 
 
معاون برنامه ریزی استانداری گلستان باحضوردرستاداجرایی سرشماری شهرستان آق قلا از روند اجرایی ستاد و کلاس های آموزشی آمارگیران در دبیرستان امام خمینی (ره) بازدید کرد.

در این بازدید که مدیرکل دفتر آمار واطلاعات استانداری نیز حضور داشت، فرماندار آق قلا اقدامات ستاد سرشماری نفوس و مسکن این شهرستان را تشریح کرد.

حاج گلدی کر همچنین گزارشی از اقدامات انجام شده درخصوص اطلاع رسانی به کلیه اقشار جامعه از طریق چاپ بروشور و تراکت های تبلیغاتی را نیز ارائه کرد.

سرشماری عمومی نفوس و مسکن همزمان با سراسر کشور در استان گلستان از دوم آبان ماه آغاز خواهد شد و تا بیست ویکم این ماه ادامه دارد.

شهرستان آق قلا با بیش از 110هزار نفر جمعیت در شمال استان گلستان واقع است.

کد مطلب 1431885

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