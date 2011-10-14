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۲۲ مهر ۱۳۹۰، ۱۳:۳۲

پیروزی اپل در برابر سامسونگ/

فروش تبلت سامسونگ در استرالیا ممنوع شد

فروش تبلت سامسونگ در استرالیا ممنوع شد

دادگاهی در استرالیا روز پنجشنبه ممنوعیت موقتی فروش تبلتهای سامسونگ در استرالیا را تایید کرده و به این شکل رقیب بزرگ این شرکت، یعنی اپل در جنگ جهانی حق امتیاز به پیروزی دیگری دست پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تصمیم نهایی این دادگاه درباره موضوع حق امتیاز چند ماه دیگر تعیین خواهد شد و این تاخیر زمانی می تواند حضور گلکسی تب سامسونگ در بازارهای استرالیا را تخریب کند، تبلتی که بزرگترین رقیب کنونی آی-پد اپل به شمار می رود.

این دو شرکت از ماه آوریل تا کنون بر سر حق امتیاز محصولاتی از قبیل تلفنهای همراه و تبلتها در 10 کشور مختلف با یکدیگر وارد جنگی سهمگین شده اند که یکی از اصلی ترین آنها نبرد دو شرکت بر سر فناوری لمسی به کار گرفته شده در تبلت جدید سامسونگ در دادگاهی در استرالیا بود.

حکم دادگاه استرالیا ممنوعیت موقف فروش گلکسی تب 10.1 سامسونگ در کشور استرالیا است تا زمانی که دادگاهی مشابه درباره موضوع نقض حق امتیاز تصمیمی جدید بگیرد. پیش از این اپل در حرکت قانونی خود علیه سامسونگ در دادگاه آلمان و هلند نیز به موفقیت دست پیدا کرده بود. همچنین سامسونگ دو دادگاه دادرسی دیگر در کره جنوبی و آمریکا در پیش رو دارد.

بر اساس گزارش ان بی سی، دادگاه دادرسی نهایی سامسونگ در استرالیا بر سرموضوع حق امتیاز می تواند چند ماه به طول بیانجامد و به این شکل شرکت سامسونگ فصل پر فروش زمستان و کریسمس را از دست خواهد داد. با این همه سامسونگ نسبت به این موضوع واکنش جدی نشان نداده است و می گوید یافتن دفاعی کارآمد علیه پرونده اپل نیازمند زمان کافی است.

کد مطلب 1431888

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