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۲۱ مهر ۱۳۹۰، ۱۲:۵۸

جمشیدی:

12 شعبه دانشگاه پیام نور در گلستان فعالیت دارد

12 شعبه دانشگاه پیام نور در گلستان فعالیت دارد

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی و امنیتی استاندار گلستان از فعالیت 12 شعبه دانشگاه پیام نور با 29 هزار دانشجو در سراسر استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جمشیدی پیش از ظهر پنجشنبه در جشن دانشجویان جدیدالورود دانشگاه پیام نور گرگان با بیان اینکه ما در عصر استدلال و اندیشه برتر هستیم، افزود: دانشگاهها و مراکز آموزشی، مهمترین مرکز پرورش استعدادها و اندیشه و خِرد جوانان است.

وی اظهار داشت: ما در تولید فکر و اندیشه جزء پیشگامان در دنیا هستیم و باید اندیشه برترمان را به برنامه های اجرایی و عملیاتی تبدیل و از آن در راه پیشرفت و تعالی کشور استفاده کنیم.

جمشیدی عنوان کرد: در نظام اسلامی علم و ایمان دوبال پرواز به شمار می آیند که انسان در دانشگاه و محیط آموزشی با آنها عجین خواهد شد.

وی با اشاره به جایگاه دوم دانشگاه پیام نور در تولید علم و افراد موفق در جامعه، دانشجویان این مرکز را افرادی متدین و درس خوان عنوان کرد که اکثر آنها مدارج بالای علمی و تحصیلاتی را طی می کنند.

جمشیدی گفت: دوره مبارزات تسلیحاتی سرآمده و ما در عصر اندیشه، تفکر و نخبگی قرار داریم و در این دوره چتر اندیشه دانشجوی ایرانی باید جهان را فرا بگیرد .
 
دانشگاه پیام نور گلستان با 12 شعبه در سرتاسر استان و تعداد 29 هزار دانشجو ، بیشترین تعداد دانشجو را در بین داشگاههای استان دارد.
کد مطلب 1431892

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