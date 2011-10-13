به گزارش خبرنگار مهر، جلال هاشمی در مراسم آغازین عملیات احداث مجتمع تفریحی - گردشگری در شهر قدمگاه مرکز بخش زبرخان این شهرستان با اشاره به حضور امام رضا (ع) و آثار و برکات معنوی ایشان در طول تاریخ برای مردم خراسان، نیشابور و قدمگاه افزود: این مطلب موضوع بسیار بزرگی است برای اینکه ما زیرساخت‌های مناسب و توسعه‌ای برای اقامت و پذیرایی از زائران امام رضا(ع) را فراهم سازیم.

وی تصریح کرد: منطقه زبرخان در کنار مسائل زیارتی با برخورداری از آب و هوای مناسب در دامنه زیبای بینالود دارای تفرجگاه‌های فراوان و قابلیت‌های انسانی بسیاری بوده که شرایط مناسبی را برای توسعه گردشگری و طبیعت‌گردی داراست.

رئیس کارگروه گردشگری شهرستان نیشابور گفت: باید تمام تلاش مسئولان برای افزایش ماندگاری زائران امام رضا(ع) در منطقه باشد.

هاشمی تاکید کرد: باید با ایجاد زیرساختهای مناسب همچون هتل‌ها و واحدهای اقامتی شرایط مناسبی را برای زائران ایجاد کرد.

وی با بیان اینکه سایت انتخابی مجموعه کلنگ‌زده‌ شده بسیار خوب بوده و سرمایه‌گذاران علاقه‌مند و با پشتکاری برای این هتل فعالیت می‌کنند، گفت: این مجموعه با دستور استاندار شکل گرفته و تاکنون همکاری میراث فرهنگی و بانک ملی را در برداشته است.