به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال جوانان عمان قرار بود برای انجام یک بازی تدارکاتی با تیم فوتبال جوانان ایران چهارشنبه به ایران بیاید اما عمانی‌ها بدون هیچگونه توضیح خاصی به ایران نیامده تا این بازی تدارکاتی لغو شود.

با توجه به انصراف تیم فوتبال جوانان عمان از سفر به تهران، بلافاصله تیم امید استیل آذین جایگزین این تیم برای رویارویی با تیم جوانان کشورمان شد.

قرار است تیم فوتبال جوانان ایران روز شنبه هفته پیش رو برای برگزاری اردو و انجام دو بازی تدارکاتی با تیم جوانان عربستان در روزهای یکشنبه و سه شنبه عازم کشور امارات متحده عربی شود.