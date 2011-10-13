  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۱ مهر ۱۳۹۰، ۱۲:۲۰

پس از انصراف عمان؛

جوانان ایران به مصاف استیل آذین می‌روند/ بازی با تیم جوانان عربستان در امارات

جوانان ایران به مصاف استیل آذین می‌روند/ بازی با تیم جوانان عربستان در امارات

در حالی که قرار بود تیم فوتبال جوانان کشورمان عصر پنجشنبه در دیداری تدارکاتی میزبان تیم جوانان عمان باشد به دلیل حضور نیافتن این تیم، شاگردان اکبر محمدی به مصاف تیم امید استیل آذین خواهند رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال جوانان عمان قرار بود برای انجام یک بازی تدارکاتی با تیم فوتبال جوانان ایران چهارشنبه به ایران بیاید اما عمانی‌ها بدون هیچگونه توضیح خاصی به ایران نیامده تا این بازی تدارکاتی لغو شود.

با توجه به انصراف تیم فوتبال جوانان عمان از سفر به تهران، بلافاصله تیم امید استیل آذین جایگزین این تیم برای رویارویی با تیم جوانان کشورمان شد.

قرار است تیم فوتبال جوانان ایران روز شنبه هفته پیش رو برای برگزاری اردو و انجام دو بازی تدارکاتی با تیم جوانان عربستان در روزهای یکشنبه و سه شنبه عازم کشور امارات متحده عربی شود.

کد مطلب 1431895

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها