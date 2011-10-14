  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۲ مهر ۱۳۹۰، ۱۰:۴۵

میرزاییان در گفتگو با مهر:

حضور رهبر در کرمانشاه طراوات خاصی به این استان بخشیده است

حضور رهبر در کرمانشاه طراوات خاصی به این استان بخشیده است

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه گفت: بی شک حضور رهبری، استان کرمانشاه را طراوتی دیگر بخشیده‌ است و شور و شعف بی سابقه‌ای در آحاد مردم و به طبع آن در کارگزاران و خدمتگزاران ایجاد کرده است.

عبدالرضا میرزاییان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: خداوند را شاکریم که پس از مدت ها انتظار دیده‌ ما به زیارت ولی‌امر مسلمین جهان در کرمانشاه روشن شد و از وجود پربرکت و نورانی معظم‌له بهره‌مند شدیم.

وی افزود: بدون شک حضور نورانی رهبر معظم انقلاب منشاء خیر و برکات فراوانی برای کل استان به ویژه اقشار آسیب پذیر  استان کرمانشاه شده است.

میرزاییان در پایان تاکید کرد: امید است برکت این حضور در استان شهید پرور کرمانشاه موجبات توجه هرچه بیشتر مسئولان و دست اندر کاران به قشر ضعیف و محروم این استان شود که خداوند بزرگ را بابت این فرصت سپاسگذاریم و با تمام وجود به پیشگاه مقدس ایشان، خوش آمد عرض می کنیم.

کد خبر 1431896

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها