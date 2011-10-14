حضور رهبر در کرمانشاه طراوات خاصی به این استان بخشیده است

عبدالرضا میرزاییان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: خداوند را شاکریم که پس از مدت ها انتظار دیده ما به زیارت ولیامر مسلمین جهان در کرمانشاه روشن شد و از وجود پربرکت و نورانی معظمله بهرهمند شدیم.
وی افزود: بدون شک حضور نورانی رهبر معظم انقلاب منشاء خیر و برکات فراوانی برای کل استان به ویژه اقشار آسیب پذیر استان کرمانشاه شده است.
میرزاییان در پایان تاکید کرد: امید است برکت این حضور در استان شهید پرور کرمانشاه موجبات توجه هرچه بیشتر مسئولان و دست اندر کاران به قشر ضعیف و محروم این استان شود که خداوند بزرگ را بابت این فرصت سپاسگذاریم و با تمام وجود به پیشگاه مقدس ایشان، خوش آمد عرض می کنیم.
