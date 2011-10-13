15 میلیون دلار کالای صنایع دستی از همدان صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی فرشچی‌موحد اظهار داشت: این میزان کالا دو هزار و 700 تن وزن داشته و از طریق گمرک همدان صادر شده است.

وی عنوان کرد: بخش صنایع دستی استان همدان در این مدت نام خود را به عنوان دومین بخش مهم صادراتی استان همدان ثبت کرده است.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان ادامه داد: در شش ماه سال جاری سفال به عنوان مهمترین کالای این بخش و دومین کالای صادراتی استان همدان بوده است.

فرشچی موحد گفت: این کالا با صادراتی به ارزش بیش از 9 میلیون دلار 21 درصد از صادرات استان همدان را به خود اختصاص داده است.

وی فرش دستباف را دیگر کالای مهم صادراتی استان همدان دراین بخش برشمرد و افزود: در سال جاری فرش دستباف با صادرات سه میلیون دلاری و سهم هفت درصدی از صادرات استان همدان، چهارمین کالای مهم صادراتی همدان بوده است.

فرشچی‌موحد اضافه کرد: شیشه دست‌ساز نیز با صادرات دو میلیون و 730 هزار دلاری شش درصد از صادرات استان همدان را به خود اختصاص داده است.

وی تأکید کرد: محصولات این بخش شامل 9 قلم کالایی است که شامل کالاهایی چون مجسمه، گل مصنوعی، سنگ حکاکی شده، میز فلزی فرفورژه، مجسمه پلی استر و گلدان فلزی نیز می شود.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان عنوان کرد: کالاهای بخش صنایع دستی استان همدان به کشورهای عراق، ترکیه، هلند، کانادا، آلمان، آذربایجان، امارات، فرانسه، پاکستان، ترکیه، قطر و سوئد صادر شده است.