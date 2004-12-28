مربيان اوكرايني براي بوكس كشور

به گزارش خبرنگار "مهر" فدراسيون بوكس پيش از اين از كميته ملي المپيك درخواست كرده بود زمينه حضور 5 مربي بوكس خارجي را در كشور فراهم آورد اما در نهايت قرار شد دو مربي به امر مربيگري در كشورمان مشغول شوند.

اين مربيان براي اشتغال در استان هاي بوكس خيز نظير لرستان، مازندران ، گيلان و خوزستان در نظر گرفته شده اند.

استان مركزي به جاي لرستان به ميدان مي رود

پس از اينكه استان لرستان از حضور در رقابت هاي بوكس قهرماني كشور انصراف داد فدراسيون بوكس، استان مركزي را جانشين اين استان در رقابت هاي فوق نمود.

هفته گذشته تيم بوكس استان لرستان در حالي كه با تيم بوكس استان خوزستان ديدار داشت بدون اطلاع قبلي از حضور در اين مسابقه سر باز زد و اين موضوع خشم مسوولان فدراسيون بوكس كشور را برانگيخت.

لازم به ذكر است رقابتهاي بوكس قهرماني كشور در دو گروه شمالي و جنوبي برگزار مي شود.