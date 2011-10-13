به گزارش خبرگزاری مهر، نورالدین رحیمی اظهار داشت: این دستگاه بیمه‌ای با پرداخت سرانه هزینه‌های درمان روستاییان و عشایر به دانشگاه علوم پزشکی ایلام زمینه فعال کردن درمانگاه‌های روستایی را فراهم کرده است.

وی افزود: برابر تفاهمنامه موجود، علاوه بر منابع مالی مربوط به بخش سلامت دانشگاه علوم پزشکی، این اداره‌کل سرانه هزینه پزشک عمومی، آزمایشگاه، رادیولوژی و دارو را در صورت فعال بودن درمانگاه روستایی و حضور فعال پزشک خانواده و سایر اعضای تیم پرداخت می‌کند.

مدیرکل خدمات درمانی استان ایلام ادامه داد: از مجموع 51 درمانگاه روستایی استان ایلام، 16 درمانگاه غیرفعال و 18 درمانگاه با کمبود پزشک روبرو است.

رحیمی گفت: این دستگاه بیمه‌ای در تلاش برای توسعه خدمات بیمه‌ای به مردم استان ایلام است و از هیچ کوششی برای ارائه خدمات مطلوب به مردم ایلام دریغ نمی‌کند.