  1. استانها
  2. ایلام
۲۱ مهر ۱۳۹۰، ۱۲:۵۲

درمانگاه‌های روستایی در استان ایلام ایجاد می شود

درمانگاه‌های روستایی در استان ایلام ایجاد می شود

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیرکل خدمات درمانی استان ایلام گفت: اداره‌کل خدمات درمانی استان ایلام آماده راه‌اندازی درمانگاه‌های روستایی است.

به گزارش خبرگزاری مهر،  نورالدین رحیمی اظهار داشت: این دستگاه بیمه‌ای با پرداخت سرانه هزینه‌های درمان روستاییان و عشایر به دانشگاه علوم پزشکی ایلام زمینه فعال کردن درمانگاه‌های روستایی را فراهم کرده است.

وی افزود: برابر تفاهمنامه موجود، علاوه بر منابع مالی مربوط به بخش سلامت دانشگاه علوم پزشکی، این اداره‌کل سرانه هزینه پزشک عمومی، آزمایشگاه، رادیولوژی و دارو را در صورت فعال بودن درمانگاه روستایی و حضور فعال پزشک خانواده و سایر اعضای تیم پرداخت می‌کند.
 
مدیرکل خدمات درمانی استان ایلام ادامه داد: از مجموع 51 درمانگاه روستایی استان ایلام، 16 درمانگاه غیرفعال و 18 درمانگاه با کمبود پزشک روبرو است.
 
رحیمی گفت: این دستگاه بیمه‌ای در تلاش برای توسعه خدمات بیمه‌ای به مردم استان ایلام است و از هیچ کوششی برای ارائه خدمات مطلوب به مردم ایلام دریغ نمی‌کند.
کد مطلب 1431900

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها