تخریب باغات، تبریز را دومین شهر آلوده کشور کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر‌، علیرضا نوین گفت: طرح محوری شهر سبز با هدف احیای باغ شهر تبریز از چهار سال گذشته آغاز شده و با بیش از صدها میلیارد ریال سرمایه‌گذاری در این زمینه نتایج امیدوارکننده‌ای حاصل شده است.

وی احیای باغ‌شهر تبریز را از اهداف کلان شهرداری تبریز در طی برنامه پنج ساله فضای سبز این شهر خواند.

نوین با اشاره به تراکم باغات در شهر تبریز اظهار داشت:‌شهر تبریز در چند دهه گذشته به عنوان یک باغ شهر معروف بوده است و تعداد باغات به اندازه‌ای بوده است که عملاً میوه‌فروشی در این شهر وجود نداشته و مردم میوه مورد احتیاج خود را به صورت مستقیم از این باغات تامین می‌کردند.

علیرضا نوین تاکید کرد: ‌متاسفانه در احداث بناهای صنعتی و استقرار صنایع عمده شهر تبریز نیز کار کارشناسی دقیق صورت نگرفته است و این صنایع بدون در نظر گرفتن مسیر بادهای شرقی، غربی شهر احداث شده است که موجب می‌شود آلاینده‌های حاصل از این کارخانجات مستقیماً وارد بخش مسکونی شهر شود.

شهردار تبریز درحالی از تخریب باغات انتقاد می کند که خود شهرداری متهم ردیف اول این معضل است!

شهردار تبریز گفت:‌براساس اهمیت محیط زیست و فضای سبز در ارتقای سلامت و نیز جبران بخشی از تخریب‌های فضای سبز شهری تبریز طرح محوری شهر سبز با هدف احیای باغ شهر تبریز اجرا می‌شود.

وی افزود: طرح محوری شهر سبز با هدف احیای باغ شهر تبریز از پنج سال گذشته آغاز شده است و با بیش از صدها میلیارد ریال سرمایه‌گذاری در این زمینه نتایج امیدوارکننده‌ای حاصل شده است.

شهردار تبریز گفت: 130 هکتار در "عون‌بن‌علی" جنگل کاری همراه با اقدامات زیربنایی در آبرسانی و اقدامات پشتیبانی صورت گرفته است و این ارتفاعات به مکانی برای گذران اوقات فراغت مردم تبریز بدل شده است و هر هفته در روزهای جمعه بیش از 100 هزار نفر به این مکان مراجعه می‌کنند.