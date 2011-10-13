هنگ مرزی نهبندان افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار خراسان جنوبی در مراسم افتتاح این مرکز با بیان اینکه خراسان جنوبی طبق ارزیابی های انجام شده امن ترین استان کشور است، گفت: خراسان جنوبی با وجود 450 کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان و هم مرز بودن با سیستان و بلوچستان امن ترین استان کشور محسوب می شود.

قهرمان رشید به عوامل موثر در ایجاد این امنیت پایدار در استان اشاره کرد و افزود: وجود مردمی متدین، ولایت مدار و انقلابی از مهم ترین عوامل ایجاد امنیت پایدار در استان محسوب می شود.

وی به وجود عشایر غیور و سلحشور در استان و شهرستان نهبندان اشاره کرد و یادآور شد: عشایر بخشی از هویت استان محسوب می شوند که نقش مهمی درایجاد امنیت پایدار در استان دارند.

استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: تلاش، پیگیری و هماهنگی بین مسئولان ذیربط در مباحث امنیتی در کنار هوشیاری و تلاش خستگی ناپذیر نیروهای نظامی و انتظامی از دیگر عوامل ایجاد امنیت پایدار در استان است.

رشید به نقش نیروی انتظامی در بخش های مختلف اشاره کرد و گفت: نیروی انتظامی در مباحث مختلف از جمله برخورد با ناهنجاری های اجتماعی، مواد مخدر، پیشگیری از وقوع جرم و مدیریت امور در بخش های مختلف دارای نقش های ماندگار و اثرگذاری است.

وی با بیان اینکه مرزبانان پاره های تن جامعه اسلامی ایران هستند، ادامه داد: مرزبانان دربرخورد با اشرار و بیگانگان بسیار مقتدر و در مواجهه با مردم و شهروندان بسیار مهربان و رئوفند که نشان دهنده تفاوت نیروهای مسلح ما با نیروهای مسلح در سایر کشورهای دنیاست.

استاندار خراسان جنوبی به نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری با نام جهاد اقتصادی اشاره کرد و گفت: قطعا توسعه اقتصادی و ایجاد رفاه اجتماعی محقق نمی شود مگر به واسطه وجود امنیت پایدار که توسط نیروهای نظامی و انتظامی به وجود می آید.

ساختمان فرماندهی هنگ مرزی نهبندان در زمینی به مساحت 50 هکتار و در روستای حسین آباد شهرستان نهبندان افتتاح شد.