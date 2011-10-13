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۲۱ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۵۶

جلالی خبر داد:

ثبت نام آزمون سنجش صلاحیت حرفه ای در گلستان تمدید شد

ثبت نام آزمون سنجش صلاحیت حرفه ای در گلستان تمدید شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل فنی و حرفه ای گلستان گفت: باتوجه به استقبال متقاضیان برای شرکت در آزمون ادواری سنجش صلاحیت حرفه ای، ثبت نام این آزمون تمدید شد.

 به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب جلالی پیش از ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود:  ثبت نام آزمون ادواری سراسری متقاضیان سنجش مهارت تا ساعت 24 روز جمعه 22 مهرماه تمدید شده و علاقمندان میتوانند با تهیه دفترچه آزمون و کارت اعتباری از مراکز آموزش فنی و حرفه ای سراسر استان و مراجعه به پایگاه اینترنتی http://advari.irantvto.ir در حرفه مورد نظر خود ثبت نام کنند.

 مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان از متقاضیان درخواست کرد، ثبت نام خود را سریعتر انجام داده و به روز پایانی موکول نکنند تا با اطمینان خاطر بیشتری موفق به انجام ثبت نام و دریافت کد رهگیری شوند.

جلالی در ادامه افزود: ثبت نام کنندگان در آزمون ادواری سنجش مهارت، در صورت نیاز می توانند از تاریخ 23 مهرماه به مدت 2 روز با مراجعه به پایگاه اینترنتی مذکور اطلاعات ثبت نامی خود را ویرایش کنند.

 مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان گفت: ثبت نام آزمون ادواری سنجش مهارت برای اولین بار به صورت اینترنتی در کشور برگزار می شود و امیدواریم با این مهم توانسته باشیم گام مؤثری در راستای تحقق دولت الکترونیک و توسعه و بهبود خدمت رسانی به مخاطبان انجام داده باشیم.

کد مطلب 1431910

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