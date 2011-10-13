ثبت نام آزمون سنجش صلاحیت حرفه ای در گلستان تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب جلالی پیش از ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: ثبت نام آزمون ادواری سراسری متقاضیان سنجش مهارت تا ساعت 24 روز جمعه 22 مهرماه تمدید شده و علاقمندان میتوانند با تهیه دفترچه آزمون و کارت اعتباری از مراکز آموزش فنی و حرفه ای سراسر استان و مراجعه به پایگاه اینترنتی http://advari.irantvto.ir در حرفه مورد نظر خود ثبت نام کنند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان از متقاضیان درخواست کرد، ثبت نام خود را سریعتر انجام داده و به روز پایانی موکول نکنند تا با اطمینان خاطر بیشتری موفق به انجام ثبت نام و دریافت کد رهگیری شوند.

جلالی در ادامه افزود: ثبت نام کنندگان در آزمون ادواری سنجش مهارت، در صورت نیاز می توانند از تاریخ 23 مهرماه به مدت 2 روز با مراجعه به پایگاه اینترنتی مذکور اطلاعات ثبت نامی خود را ویرایش کنند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان گفت: ثبت نام آزمون ادواری سنجش مهارت برای اولین بار به صورت اینترنتی در کشور برگزار می شود و امیدواریم با این مهم توانسته باشیم گام مؤثری در راستای تحقق دولت الکترونیک و توسعه و بهبود خدمت رسانی به مخاطبان انجام داده باشیم.