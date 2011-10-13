دو هزار تن پسته از باغهای گناباد برداشت می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر جاهدی بیان داشت: پسته تولیدی شهرستان گناباد از نوع خوبی است و به خارج از کشور صادر می شود و به همین منظور چهار مرکز پسته پاک کنی بهداشتی در این شهرستان راه اندازی شد.

وی با بیان اینکه این واحدها توسط بخش خصوصی و با حمایت و تسهیلات بانکی راه اندازی شده است، افزود: این مراکز توان فراوری حدود چهار هزار تن پسته را در سال دارند و دو تقاضای دیگر نیز برای راه اندازی کارخانه پسته پاک کنی در دست بررسی است.

مدیر جهاد کشاورزی گناباد تصریح کرد: در حال حاضر بیش از هزار و 700هکتار از باغهای پسته شهرستان گناباد بارور است که این مقدار رو به افزایش است.

وی افزود: پیش بینی می شود امسال حدود دو هزار تن پسته خشک به ارزش بیش از 190 میلیارد ریال از این باغها برداشت شود.

جاهدی گفت: مهمترین مشکلات این باغهاکاهش نزولات آسمانی، شوری آب و گرمای بیش از اندازه در بعضی از روزهای سال است.