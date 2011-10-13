  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۱ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۳۳

در سال جاری/

دو هزار تن پسته از باغهای گناباد برداشت می شود

دو هزار تن پسته از باغهای گناباد برداشت می شود

گناباد - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی گناباد از برداشت دو هزار تن پسته خشک از باغهای پسته این شهرستان در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر جاهدی بیان داشت: پسته تولیدی شهرستان گناباد از نوع خوبی است و به خارج از کشور صادر می شود و به همین منظور چهار مرکز پسته پاک کنی بهداشتی در این شهرستان راه اندازی شد.

وی با بیان اینکه این واحدها توسط بخش خصوصی و با حمایت و تسهیلات بانکی راه اندازی شده است، افزود: این مراکز توان فراوری حدود چهار هزار تن پسته را در سال دارند و دو تقاضای دیگر نیز برای راه اندازی کارخانه پسته پاک کنی در دست بررسی است.

مدیر جهاد کشاورزی گناباد تصریح کرد: در حال حاضر بیش از هزار و 700هکتار از باغهای پسته شهرستان گناباد بارور است  که این مقدار رو به افزایش است.

وی افزود: پیش بینی می شود امسال حدود دو هزار تن پسته خشک به ارزش بیش از 190 میلیارد ریال از این باغها برداشت شود.

جاهدی گفت: مهمترین مشکلات این باغهاکاهش نزولات آسمانی، شوری آب و گرمای بیش از اندازه در بعضی از روزهای سال است.

کد مطلب 1431912

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها