اجرای طرح تاک در دانشگاهها/ اختصاص اعتبار خوابگاهی به یک دانشگاه

به گزارش خبرنگار مهر، کیوان مرادیان، اقدامات رفاهی و خدماتی صورت‌ گرفته در دانشگاه کاشان را مثبت ارزیابی کرد و از اختصاص حدود 3 میلیارد ریال برای تجهیز خوابگاه‌های این دانشگاه خبر داد.

وی فعالیت‌های خوابگاهی دانشگاه کاشان در خصوص جذب خیرین، ساخت، تعمیر، تجهیز، راه‌اندازی و دارا بودن سالن‌های مطالعه، کامپیوتر و دسترسی دانشجویان به اینترنت را مدبرانه برشمرد.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان یادآورشد: با توجه به اینکه دانشگاه کاشان، هزینه زیادی را برای ساخت خوابگاه متقبل شده است، صندوق رفاه بخشی از هزینه ‌ها را برای تجهیز خوابگاه‌های این دانشگاه اختصاص می ‌دهد.

وی در خصوص طرح تاک (رستورانهای خصوصی) در دانشگاه کاشان، تاکید کرد: با بازدید و گفتگو با دانشجویان، مشخص شد با همکاری دانشجویان، مسئولان و معاونت دانشجویی، این طرح با انتقال تجربیات و اندکی تغییرات از مهر امسال در بخشی از این دانشگاه اجرا شده و تا مهرماه سال آینده نیز با تلفیق و ادغام تجربیات، در دیگر دانشگاه‌های کشور انجام خواهد شد.