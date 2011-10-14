  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۲۲ مهر ۱۳۹۰، ۱۰:۳۸

ارتفاعات هیمالیا جایگاه جدید نیروگاه های خورشیدی

ارتفاعات هیمالیا جایگاه جدید نیروگاه های خورشیدی

ارتفاعات هیمالیا شاید به زودی به برجی خورشیدی برای کارآفرینانی تبدیل شود که در زمینه انرژی خورشیدی فعالیت می کنند، زیرا مطالعه ای جدید نشان می دهد این منطقه مرتفع از توانایی بالقوه ای برای جذب انرژی خورشیدی برخوردار است.

به گزارش خبرگزاری مهر، به گفته محققان موسسه ملی علوم صنعتی و تکنولوژی در ژاپن، از دیگر مناطقی که اصولا به عنوان نقاطی بالقوه برای تولید انرژی خورشیدی شناخته نمی شوند اما در واقع بستری مناسب برای تولید این نوع از انرژی هستند "آندس" در آمریکای جنوبی و آنتراکتیکا است.

با توجه به حجم عظیم انرژی خورشیدی، این مناطق نسبت به مناطقی که معمولا به عنوان مکان مناسب تولید انرژی خورشیدی پنداشته می شوند، از قبیل جنوب غرب آمریکا و صحرای شمال آفریقا، سردتر هستند. دمای سرد هوا کارایی عملیاتی سلولهای مولد انرژی خورشیدی را افزایش می دهد و در نهایت مقادیر بیشتری برق خورشیدی تولید خواهد شد.

به گفته محققان جذابیت مناطق هیمالیایی برای تولید برق خورشیدی نزدیک بودن آن به چین و هند است، کشورهایی که در آینده بیشترین میزان تقاضای برق را خواهند داشت. این یافته بر اساس تحلیل جهانی نقاط بالقوه مولد انرژی خورشیدی مبتنی بر محاسبه دمای محیطی که پیش از این مورد توجه قرار نگرفته بود، به دست آمده است.

بر اساس گزارش ان بی سی، نصب سلولهای خورشیدی در ارتفاعات هیمالیا نیازمند غلبه بر موانعی از قبیل ساخت و حفظ زیرساختارهای انتقالی برای رساندن انرژی به شهرهای نیازمند برق است اما وجود مشکلاتی عظیم تر از قبیل گرمای جهانی ارزش غلبه بر این موانع کوچکتر را افزایش دهد.

کد مطلب 1431919

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها