40 نفر از فعالان مطبوعاتی هرمزگان به نمایشگاه مطبوعات اعزام می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مریدی عنوان کرد: نمایشگاه سراسری مطبوعات فرصت مغتنمی است که اهالی مطبوعات و رسانه از اقصی نقاط کشور گرد هم آیند و با تجربیات و دستاوردهای نوین این عرصه آشنا شوند.

وی افزود: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان نیز به عنوان نماینده مطبوعات استان در این نمایشگاه حضور خواهد داشت و دستاوردهای مطبوعات استان را به بهترین نحو به نمایش می گذارد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان بیان داشت: 40 نفر از فعالان مطبوعاتی هرمزگان جهت حضور در نمایشگاه سراسری مطبوعات با مشورت و رأی زنی افراد آگاه از میان دفاتر روزنامه، هفته نامه ها، ماهنامه ها، خبرگزاری ها و سرپرستی روزنامه های سراسری انتخاب خواهند شد.

هجدمین دوره نمایشگاه سراسری مطبوعات 3 تا 15 آبان ماه در مصلی امام خمینی (ره) تهران برگزار می شود و فعالان مطبوعات استان نیز 8 و 9 آبان ماه از این نمایشگاه دیدن می کنند.