تاریخ برگزاری مسابقه ترنم تذکر یک هفته تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حبیب لکزایی شب چهارشنبه در شورای معاونان ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکراظهار داشت: این آزمون بسیار مهم و با اهمیت بوده و لازم است همه کارکنان ادارات، سازمان‌ ها و نهادهای سطح استان در این مسابقه که به صورت آزمون کتبی برگزار می شود، شرکت کنند.

وی گفت: سوالات این آزمون براساس کتاب ترنم تذکر طراحی می شود و تاکنون بیش از 10 هزار جلد از این کتاب در بین دستگاه های اجرایی سیستان و بلوچستان توزیع شده است.

دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر سیستان و بلوچستان افزود: برخی از ادارات متاسفانه به دلایلی هنوز نتوانسته‌ اند کتاب ترنم تذکر را تهیه کنند و با توجه به لزوم شرکت حداکثری کارمندان ادارات و نهادهای سطح استان، خواهشمندیم این ادارات هرچه سریع‌ تر نسبت به خرید کتاب از ستادهای شهرستان اقدام کنند.

دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر سیستان و بلوچستان هدف از برگزاری این مسابقه را فرهنگ سازی و شناخت فریضیه امر به معروف و نهی از منکر در بین کارکنان و جامعه عنوان کرد.

وی گفت: این مسابقه طی سه مرحله شهرستانی، استانی و کشوری برگزار می شود.