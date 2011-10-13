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۲۱ مهر ۱۳۹۰، ۱۳:۲۰

در سیستان و بلوچستان/

تاریخ برگزاری مسابقه ترنم تذکر یک هفته تمدید شد

تاریخ برگزاری مسابقه ترنم تذکر یک هفته تمدید شد

زاهدان - خبرگزاری مهر: دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر سیستان و بلوچستان گفت: تاریخ برگزاری مسابقه ترنم تذکر ویژه کارکنان ادارات و نهادها در مرحله شهرستانی با یک هفته تغییر از 26 مهرماه به سوم آبان ماه موکول شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حبیب لکزایی شب چهارشنبه در شورای معاونان ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکراظهار داشت: این آزمون بسیار مهم و با اهمیت بوده و لازم است همه کارکنان ادارات، سازمان‌ ها و نهادهای سطح استان در این مسابقه که به صورت آزمون کتبی برگزار می شود، شرکت کنند.

وی گفت: سوالات این آزمون براساس کتاب ترنم تذکر طراحی می شود و تاکنون بیش از 10 هزار جلد از این کتاب در بین دستگاه های اجرایی سیستان و بلوچستان توزیع شده است.

دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر سیستان و بلوچستان افزود: برخی از ادارات متاسفانه به دلایلی هنوز نتوانسته‌ اند کتاب ترنم تذکر را تهیه کنند و با توجه به لزوم شرکت حداکثری کارمندان ادارات و نهادهای سطح استان، خواهشمندیم این ادارات هرچه سریع‌ تر نسبت به خرید کتاب از ستادهای شهرستان اقدام کنند.

دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر سیستان و بلوچستان هدف از برگزاری این مسابقه را فرهنگ سازی و شناخت فریضیه امر به معروف و نهی از منکر در بین کارکنان و جامعه عنوان کرد.

وی گفت: این مسابقه طی سه مرحله شهرستانی، استانی و کشوری برگزار می شود.

کد مطلب 1431921

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