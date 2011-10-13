چهار هزار واحد مسکن مهر به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، قهرمان رشید صبح پنجشنبه در شورای مسکن استان، از بهره برداری از چهار هزار واحد مسکن مهر در سفر هیئت دولت به این استان خبر داد و اظهار داشت: این تعداد واحد مسکونی در بیرجند، قاین و برخی از شهرستانهای استان افتتاح خواهد شد.

وی اضافه کرد: براساس پیش بینی های صورت گرفته تا پایان سال جاری مجموعه واحدهای آماده افتتاح مسکن مهر در استان به 14 هزار واحد خواهد رسید.

رشید از در دست احداث بودن 13 باب مسجد در پروژه های مسکن مهر استان خبر داد و گفت: در حال حاضر یک باب مسجد در پروژه مسکن مهر شهرستان آماده بهره برداری است.

وی با بیان اینکه همچنین چهار باب مدرسه در پروژه های مسکن مهر استان در دست احداث است، اظهار داشت: با برنامه ریزی های انجام شده هیچ پروژه ای در استان بدون دارا بودن از انشعابات آب و برق به بهره برداری نمی رسد.

رشید روند پیشرفت مسکن مهر در استان را مطلوب ارزیابی کرد و بیان داشت: تاکنون دو هزار و 500 واحد مسکن مهر در استان افتتاح شده است.

وی با تاکید بر اینکه گازرسانی به واحدهای مسکن مهر در اولویت قرار گیرد، افزود: این پروژه باید با همکاری و هماهنگی دستگاه های اجرایی انجام شده و دستگاه ها از مرکز اعتبارات مورد نیاز را جذب کنند.

رشید با اشاره به اینکه تامین مسکن اقشار مختلف مردم از دغدغه های اصلی دولت و نظام است، عنوان کرد: در این راستا جلسات مسکن مهر جهت بررسی و رفع مشکلات باید مورد اهتمام ویژه قرار گرفته و به صورت ماهانه برگزار شود.

وی به وجود برخی مشکلات در مسکن مهر شهرستان بیرجند اشاره کرد و ادامه داد: این پروژه در بیرجند کاملا ایده آل نیست و مسئولان دستگاه های اجرایی باید جهت بررسی و رفع مشکلات و اتخاذ تصمیات کارشناسی راهکارهای صحیحی در این زمینه ارائه دهند.

رشید مشکل فاضلاب را از مهمترین مسائل پیش روی مسکن مهر عنوان کرد و بیان داشت: این مشکل در سه منطقه بیرجند، خوسف و سربیشه جدی بوده و باید از منابع اعتباری برای رفع این مشکل استفاده شود.

همچنین به اختلاس بانکی و مشکلات اخیر در این حوزه اشاره کرد و افزود: این موضوع نباید سایر مسائل را تحت الشعاع قرار داده و مانع از خدمات رسانی به موقع به مردم شود.

استاندار خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: در این راستا مدیران بانکها نیز به گونه ای برنامه ریزی کنند که مشکلات موجود مرتفع شده و خدمت رسانی و ارائه تسهیلات مورد خدشه قرار نگیرد.