سه خبر کوتاه از جشنواره بین المللی تئاتر در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه کتاب آثار نمایشی کودک و نوجوان در 100 سال اخیر، در روزهای برگزاری هجدهمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان در مجتمع فرهنگی هنری بوعلی سینا برپا می‌شود.

در این نمایشگاه بیش از 500 عنوان کتاب از اولین کتاب‌های این حوزه برای بازدید علاقه‌مندان ارائه خواهد شد.

همچنین نمایشگاه و فروشگاه کتاب‌‌ با موضوع تئاتر در کنار نمایشگاه کتاب آثار کودکان و نوجوانان در 100 سال اخیر در روزهای برگزاری جشنواره در همدان پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود.

کتابهای این نمایشگاه با 20 درصد تخفیف به فروش خواهد رسید.

برگزاری کارگاه اوریگامی آذر مبارکی در جشنواره تئاتر کودک



کارگاه اوریگامی آذر مبارکی در حاشیه برگزاری هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان در سینما کانون برگزار می‌شود.

در این کارگاه، آذر مبارکی نمایش "صدای جوجه" را به وسیله ساخت عروسک‌های کاغذی با مشارکت مخاطبان کودک و بزرگسال اجرا می‌کند.

(اُری) به معنی با اندیشه تا دادن و ( گامی) به معنی کاغذ است و ترکیب آنها با یکدیگر کلمه اریگامی را می سازد.

اریگامی هنر و اندیشه تا دادن کاغذ یا صفحاتی از جنس پلاستیک، فلز و مواد دیگربرای خلق شکل‌های مختلف است.

آذر مبارکی کارشناس تئاتر عروسکی از دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر و نویسنده و کارگردان تئاتر است که از هنرمندان باتجربه اوریگامی به شمار می‌رود.

هشت عنوان کتاب در جشنواره تئاتر کودک رونمایی می شود



هشت عنوان کتاب تخصصی تئاتر کودک و نوجوان در هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان رونمایی می‌شود.

این کتابها شامل شش اثر تالیفی و دو مجموعه نمایشنامه است که در جشنواره تئاتر کودک و نوجوان همدان رونمایی خواهد شد.

دومجموعه نمایشنامه که هر کدام شامل سه نمایشنامه است توسط منوچهر اکبرلو و حسین فدائی حسین ترجمه شده است و در جشنواره امسال رونمایی خواهد شد.

سال گذشته در هفدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان 11 کتاب نمایشی با حمایت دفتر تئاتر کودک و نوجوان اداره کل هنرهای نمایشی منتشر شد.

هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان از 15 تا 20 آبان ماه در همدان برگزار می‌شود.