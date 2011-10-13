کنگره آمریکا برقراری تجارت آزاد با سه کشور جهان را تصویب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، پس از سالها تحریم، کنگره آمریکا با روابط تجاری آزاد واشنگتن با سه کشور کلمبیا، پاناما و کره جنوبی موافقت کرد.

شب گذشته این موضوع به تصویب اکثریت نمایندگان مجلس سنا و نمایندگان آمریکا رسید. در پی این اقدام کنگره "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا ضمن استقبال از این تصمیم، آن را موفقیتی بزرگ برای نیروی کار و شرکتهای آمریکایی دانست.

به گفته وی تجارت آزاد با این کشورها از صادرات محصولاتی را که علامت افتخارآمیز "ساخت آمریکا" روی آنها حک شده، حمایت می کند.

اوباما امیدوار است این مصوبه بتواند به طرح اقتصادی دولتش برای حل مشکل بیکاری که طبق آخرین آمار میزان آن به رقم نگران کننده 9.1 درصد رسیده، کمک کند.

گفتنی است افزایش بی سابقه بیکاری و بی عدالتی در آمریکا موجب افزایش نارضایتی مردم این کشور از اوباما شده و هزاران نفر از آنها را به خیابانهای واشنگتن، نیویورک و دیگر شهرهای ایالات متحده کشانده است.