  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۸ دی ۱۳۸۳، ۱۴:۵۴

مدير عامل سازمان ترافيك شهرداري مشهد :

روزانه 4500 تن انواع آلاينده ها در مشهد توليد مي شود

بر اساس بررسيهاي كارشناسي روزانه چهار هزار و 500 تن انواع آلاينده ها از تردد وسايل نقليه موتوري در مشهد توليد مي شود.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي و بين الملل شهرداري مشهد هومن شاداب مهر  افزودك از اين ميزان سه هزار و 64 تن دي اكسيد كربن و منواكسيد كربن و مابقي اسيدهاي نيتروژن مي باشد.

وي با اشاره به اينكه ميزان آلاينده روزانه از سه ميليون سفر خودروهاي عمومي و شخصي مشهد متصاعد مي شود، خاطرنشان كرد: تردد خودروهاي شخصي بيشتر سهم در آلودگي هاي هواي شهر مشهد دارد و با تنظيم موتور خودرو 50 درصد از گازهاي آلاينده و 15 درصد از سوخت مصرفي در سال كاهش مي يابد.

شاداب مهر گفت: گازهاي آلاينده كه از اگزوز خارج مي شود ارتباط مستقيم با كاهش يا افزايش آلودگي شهر مشهد دارد و همچنين  با بررسيهاي انجام شده سود حاصل از كاهش آلودگي هوا در مشهد سالانه 274 ميليارد ريال و كاهش مصرف بنزين به ميزان 216 ميليارد ريال مي باشد.

وي افزود: سه مركز معاينه فني خودرو در مشهد آمادگي دارند خودروهاي عمومي و شخصي مشهد را مورد معاينه فني قرار دهند.

کد مطلب 143193

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها