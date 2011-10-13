انجام تبلیغات زود هنگام انتخاباتی با برخورد جدی مواجه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد غفاری صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: برخی از کاندیداهای احتمالی، تخلفات انتخاباتی انجام داده‌اند که تذکرات لازم به آنها داده شده و در این راستا تا کنون هیچ پرونده قضایی تشکیل نشده است.

وی با اشاره به اهمیت رعایت اخلاق انتخاباتی از سوی کاندیداها، تصریح کرد: باید در کنار تلاش برای ایجاد فضای رقابتی تمامی اصول و قوانین انتخابات به بهترین شکل مراعات شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان رضوی ادامه داد: در حوزه‌های 12 گانه استان حرکات کاندیداهای احتمالی رصد می‌شود و امیدواریم که همه کاندیداها طبق قانون عمل کنند و تخلف انتخاباتی از آنها سر نزند.

وی گفت: موضوع مهم در هر انتخاباتی حضور حداکثری مردم است و باید بستر لازم برای تحقق این امر فراهم شود.

غفاری اظهار داشت: باید با تبیین اهمیت جایگاه مجلس برای مردم زمینه مشارکت حداکثری در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی را فراهم کرد.

رئیس ستاد انتخابات خراسان رضوی با اشاره به اینکه همزمان با برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در دو استان کردستان و خراسان رضوی انتخابات میان دوره‌ای خبرگان رهبری برگزار خواهد شد، افزود: در این رابطه تعداد صندوق‌های اخذ رای در استان به دو برابر افزایش پیدا خواهد کرد.

وی به سن رای دهندگان در انتخابات خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه سن رای دهندگان در انتخابات خبرگان رهبری 15 سال و در انتخابات مجلس 18 سال است و حوزه‌های رای گیری به صورت مشترک است، پیشنهادی از استان به تهران ارسال شده که سن رای دهندگان در هر دو انتخابات به 18 سال افزایش پیدا کند.

غفاری ابراز امیدواری کرد: با تایید این پیشنهاد روند برگزاری دو انتخابات در استان تسهیل شود.