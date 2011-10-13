نشست ستاد کنگره علمی امام زمان (عج) در کرج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل تبلیغات اسلامی استان البرز و عضو ستاد کنگره علمی امام زمان (عج) در استان البرز در این نشست گفت: این کنگره با تدبیر سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در راستای استفاده بهینه از موقوفات مرتبط با ائمه معصومین (ع) برگزار خواهد شد

حجت الاسلام سید عباس مسعودی هدف از برگزاری این کنگره را اجرای برنامه ای علمی مشتمل بر فراخوان مقاله، جذب محققین و پژوهشگران جهت تألیف و ارسال آثار پژوهشی مرتبط با محوریت و موضوعات مصوب کنگره عنوان کرد.

وی افزود: سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان دستگاه متولی فرهنگ دینی در جامعه، یکی از اعضای فعال این ستاد است.

مسعودی در ادامه اظهار داشت: تقویت فعالیت های دینی در سطح استان البرز باعث رشد و ارتقاء سطح بینش مذهبی آحاد مردم به ویژه جوانان و نوجوانان و سدی محکم در برابر تهاجم فرهنگی دشمنان اسلام خواهد بود.

کنگره معصومین (ع) با موضوعیت امام زمان (عج) و با رویکردهای مختلف در سراسر کشور برگزار خواهد شد.