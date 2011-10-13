جشنواره تئاتر کودک پنج سال در همدان تثبیت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام کرمی در نشست هماهنگی کمیته‌های اجرایی جشنواره در همدان، افزود: معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان با مسئولان استانی برای برگزاری جشنواره تئاتر کودک و نوجوان به مدت پنج سال در همدان به توافق رسیده‌اند.

کرمی اظهار داشت: با توجه به حسن نیت و علاقه مسئولان استانی جشنواره تئاتر کودک و نوجوان در همدان ماندگار خواهد شد.

وی از مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان خواست دبیرخانه دائمی جشنواره را در همدان فعال کند.

کرمی همچنین از افزایش تعداد نمایش‌های بخش مسابقه ایران و مسابقه بین الملل این دوره جشنواره خبر داد و گفت: سال گذشته چهار گروه خارجی در جشنواره حضور داشتند که این تعداد امسال به شش گروه رسیده است.

وی افزود: در بخش مسابقه ایران نیز سال گذشته چهار گروه حضور داشتند که امسال به هشت گروه افزایش یافته است.

دبیر هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان افزود: امسال شش مدرس تئاتر از کشورهای هند، آلمان و آمریکا در سینما کانون همدان کارگاه آموزشی برگزار می‌کنند.

کرمی اضافه کرد: گروه‌های نمایشی نیز از کشورهای ایتالیا، فرانسه، نروژ و آلمان در بخش بین الملل به رقابت می‌پردازند.

هجدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان از 15 تا 20 آبان ماه برگزار می‌شود.