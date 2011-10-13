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۲۱ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۴۳

زمان اجرای نمایشهای جشنواره تئاتر هرمزگان اعلام شد

زمان اجرای نمایشهای جشنواره تئاتر هرمزگان اعلام شد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: زمان اجرای نمایشهای شرکت کننده در بیست و سومین دوره جشنواره تئاتر استانی که از 23 تا 27 مهرماه در شهرستان رودان برگزار می شود اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جشنواره تئاتر هرمزگان 11 گروه نمایشی از سراسر استان به مدت چهار روز به رقابت خواهند پرداخت و یک نمایش از جزیره هرمز نیز در بخش جنبی به روی صحنه خواهد رفت.

در اولین روز از جشنواره مورخ شنبه 23 مهرماه نمایشهای "سوخته دلان گرومی" از بندرعباس ساعت 9 صبح، "زندگی شاید ..." از میناب ساعت 15 و 30 و  "شو نیمه برات" از میناب ساعت 19 به روی صحنه خواهند رفت.

نمایشهای "اعداد در بیابان" از بندرعباس، "سالی که دندان کرم خورده طعم گیلاس گرفت" و "سودای مهتاب" از میناب در دومین روز از جشنواره به ترتیب در ساعت های 9صبح، 15و 30 و 19 اجرا خواهند داشت.

سومین روز از جشنواره به اجرای نمایشهای "برگزین" از رودان و "بلندترین جای دنیا" از بندرعباس و "پنجه ای به وسعت خورشید" از میناب اختصاص خواهد داشت. نمایش "حنیر سرخ" از جزیره هرمز نیز در روز چهارشنبه 27 مهرماه ساعت 9 صبح در بخش جنبی به روی صحنه خواهد رفت. 

اختتامیه جشنواره 27 مهرماه ساعت 15 در مجتمع فرهنگی- هنری شیخ طوسی شهرستان رودان خواهد بود.

 


 
 

کد مطلب 1431936

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