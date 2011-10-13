زمان اجرای نمایشهای جشنواره تئاتر هرمزگان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جشنواره تئاتر هرمزگان 11 گروه نمایشی از سراسر استان به مدت چهار روز به رقابت خواهند پرداخت و یک نمایش از جزیره هرمز نیز در بخش جنبی به روی صحنه خواهد رفت.

در اولین روز از جشنواره مورخ شنبه 23 مهرماه نمایشهای "سوخته دلان گرومی" از بندرعباس ساعت 9 صبح، "زندگی شاید ..." از میناب ساعت 15 و 30 و "شو نیمه برات" از میناب ساعت 19 به روی صحنه خواهند رفت.

نمایشهای "اعداد در بیابان" از بندرعباس، "سالی که دندان کرم خورده طعم گیلاس گرفت" و "سودای مهتاب" از میناب در دومین روز از جشنواره به ترتیب در ساعت های 9صبح، 15و 30 و 19 اجرا خواهند داشت.

سومین روز از جشنواره به اجرای نمایشهای "برگزین" از رودان و "بلندترین جای دنیا" از بندرعباس و "پنجه ای به وسعت خورشید" از میناب اختصاص خواهد داشت. نمایش "حنیر سرخ" از جزیره هرمز نیز در روز چهارشنبه 27 مهرماه ساعت 9 صبح در بخش جنبی به روی صحنه خواهد رفت.

اختتامیه جشنواره 27 مهرماه ساعت 15 در مجتمع فرهنگی- هنری شیخ طوسی شهرستان رودان خواهد بود.





