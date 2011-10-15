کار سختی برای قهرمانی داریم اما به دنبال آن هستیم/ حریفان را نمی شناسیم

عباس آقا کوچکی در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت تیم بسکتبال نوجوانان ایران اشاره کرد و اظهارداشت: مشکل عمده تیم که خیلی زیاد هم میتواند در نتیجهگیری تاثیرگذار باشد، نداشتن بازیکن با ویژگیهای فیزیکی لازم برای بازی در پست پنج است. این پست نیازمند بازیکنانی با قد و قامت خیلی بلند است در صورتیکه بلندقدترین بازیکن ما محمد یوسفوند با 2 متر و 6 سانتیمتر قد است که تجربه زیادی ندارد.
وی تصریح کرد: این بازیکن تنها سه ماه است که بسکتبال را آغاز کرده و ما فقط به خاطر شرایط فیزیکی مناسب و استفاده از او در شرایط ضروری، این بازیکن را در ترکیب اصلی قرار دادهایم. بازیکنی که برای پست پنج تیم نوجوانان انتخاب شده است، امیرعلی کامکار با 2 متر و 5 سانتیمتر قد است.
سرمربی تیم بسکتبال نوجوانان به شرایط فیزیکی مناسب و قامت بلند بازیکنان و تاثیر آن در جریان بازی اشاره کرد و یادآور شد: بازیکنان بلندقد در جریان بازی به انجام ریباند به خصوص در دفاع کمک زیادی میکنند و اصولا تیمهایی موفق هستند که آمار ریباند آنها بالا باشد. یکی از عوامل تاثیرگذاری حامد حدادی در ترکیب تیم ملی بسکتبال ایران این است که علاوه بر قابلیتهایی که در حمله دارد در انجام ریباند هم عملکرد خوبی دارد.
آقاکوچکی تاکید کرد: تیم بسکتبال نوجوانان بازیکنان بلند قد زیادی ندارد و این شاید یک نقص باشد که سعی کردهایم با تمرین روی کار دفاع گروهی، حمله و سرعت دادن به بازی آن را برطرف کنیم.
وی به هفت مرحله اردوی تیم بسکتبال نوجوانان ایران پس از شرکت در رقابتهای قهرمانی غرب آسیا اشاره کرد و گفت: طی این مدت با انجام تمرینات بدنسازی بازیکنان شرایط فوقالعادهای کسب کردند، ضمن اینکه از نظر تکنیکی به شدت روی شوت و پنالتی کار کردیم. در کل بازیکنان نسبت به خودشان پیشرفت محسوسی داشتهاند.
سرمربی تیم بسکتبال نوجوانان در مورد اهداف این تیم در رقابتهای قهرمانی آسیا گفت: با توجه به مسائلی که از نظر فیزیک و قامت بازیکنان با آن روبهرو هستیم، شرایط سختی برای قهرمانی و حتی کسب عنوانهای دیگر داریم اما با این حال فقط برای این منظور و کسب مقام در رقابتها شرکت میکنیم.
وی تاکید کرد: سال گذشته تیم بسکتبال نوجوانان ایران به عنوان قهرمانی غرب آسیا در مسابقات قهرمانی این قاره شرکت کرد و سوم شد و امسال این تیم به عنوان تیم سوم غرب آسیا در رقابتهای قهرمانی آسیا شرکت میکند. با یک مقایسه سطحی هم میتوان دریافت که امسال کار ما سختتر است. البته وقتی تیم ایران سوم غرب آسیا شد من سرمربی تیم نبودم.
آقاکوچکی با یادآوری اینکه تیم بسکتبال نوجوانان ایران در رقابتهای قهرمانی آسیا به ترتیب با تیمهای قطر، ژاپن و عربستان دیدار میکند، گفت: مسابقات نوپا و در رده سنی نوجوانان است بنابراین هرچه تلاش کردیم اطلاع دقیقی از این تیمها کسب کنیم، نتوانستیم. اما با شناختی که از بسکتبال این کشورها داریم میتوان گفت که ژاپن تیمی سرعتی است و قطر و عربستان هم احتمالا از بازیکنان صغرسن استفاده میکنند. در کل بازیهای سختی داریم.
به گزارش خبرنگار مهر، دومین دوره مسابقات بسکتبال زیر 16 قهرمانی آسیا 26 مهرماه تا 6 آبان ماه در "نیچه" ویتنام برگزار میشود.
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