همایش پیاده روی خانوادگی در رشت برگزار می شود

سردار ابراهیم قائد رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این همایش به مناسبت گرامی داشت هفته ناجا در روز جمعه 22 مهر ماه سال جاری برگزار می شود.

وی اظهارداشت: در این همایش بزرگ از ساعت هفت صبح روز جمعه از مسیر میدان شهدای ذهاب ( شهرداری رشت ) به سمت بوستان ملت با حضور مسئولان ارشد استان برگزار می شود.

فرماندهی انتظامی گیلان هدف از اجرای این همایش بزرگ را تقویت روحیه دوستی، تعاون و همکاری بین کارکنان ناجا و آحاد جامعه برای توسعه امنیت اجتماعی اعلام کرد و از تمامی آحاد جامعه برای شرکت در این همایش دعوت کرد.

کشف 28 کیلوگرم مواد مخدر در جمع آوری معتادان تابلو و پرخطر گیلان

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان گیلان از کشف بیش از 28 کیلوگرم مواد مخدر در جمع آوری معتادان تابلو و پرخطر استان خبر داد.

سرهنگ محمد حسین کارگر نیا افزود: به جهت ایجاد امنیت و آسایش خاطر برای شهروندان گیلانی و پاکسازی شهرها و محل ها از لوث وجود و تردد معتادان تابلو و پر خطر، طرح جمع آوری این افراد هم زمان در سراسر استان اجرا شد.

وی اظهارداشت: ماموران مبارزه با مواد مخدر استان و پلیسهای مبارزه با مواد مخدر شهرستانها با اجرای این طرح در سراسر استان ضمن پاک سازی شهرها و محله ها و مناطق آلوده از وجود معتادان تابلو و پرخطر 156 نفر را جمع آوری کرده و از آنان مقدار 28 کیلو و 276 گرم از انواع مواد مخدر کشف و ضبط کردند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان یادآور شد: 95 نفر از معتادان دستگیر شده با مواد مکشوفه و تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی و 61 نفر نیز برای مداوا به معاونت درمان سازمان بهزیستی معرفی شدند.

دستگیری دو سارق لوازم داخل خودرو در بخش خمام شهرستان رشت

فرماندهی انتظامی بخش خمام شهرستان رشت، موفق به دستگیری دو سارق لوازم داخلی خودرو شد.

اکیپ های عملیاتی فرماندهی انتظامی بخش خمام شهرستان رشت در راستای پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز سطح حوزه استحفاظی در کمربندی خمام به یک دستگاه خودروی پیکان سفید مشکوک و با رعایت اصول حفاظتی نسبت به توقف آن اقدام کردند.

واحدهای عملیاتی این بخش با مشاهده راننده خودرو وی را که از سارقان سابقه دار و متواری بوده شناسایی و بلافاصله نسبت به دستگیری این فرد اقدام کردند.

اکیپ های عملیاتی سپس از خودرو بازرسی به عمل آورده و در این بازرسی دو عدد کپسول گاز، یک عدد باتری خودرو، یک حلقه لاستیک، دو عدد پخش سی دی خودرو، سه عدد باند خودرو، چهار دستگاه پرچ و یک کیف حاوی مدارک شخصی کشف و ضبط کردند.

ماموران برای بررسی بیشتر این متهم را به مقر انتظامی این بخش انتقال داده و وی در بازجویی های پلیس اعتراف کرد که اموال مکشوفه سرقتی است.

ماموران در اجرای حکم قضایی همدست دیگر وی را نیز دستگیر و در بازرسی از منزلش چندین قلم آلات سرقتی دیگر کشف و متهمان با تشکیل پرونده به مقام قضایی معرفی شدند.

همایش نگهبانان محله در شهرستان رشت

معاون هماهنگ کننده انتظامی گیلان در این همایش بر لزوم استفاده همه رده های تخصصی پلیس از ظرفیت نگهبان محله ونقش نهادها و سازمان ها در استفاده از آنان تاکید کرد.

سرهنگ یدالله حسینی به سرفصل ترغیب و ساماندهی اقدامات این رده برشمرد و عملکرد نگهبانان محله را درخور تحسین دانست.