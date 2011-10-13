رفتار غیر اصولی واشنگتن ضد تهران/ عربستان پیشرفت ایران را نمی تواند ببیند

به گزارش خبرگزاری مهر، "هاینز گرتنر" کارشناس امنیتی در انستیتو سیاست بین المللی در وین اتریش در گفتگو با روزنامه سوئیسی "تاگس انسایگر" به بررسی ادعای اخیر آمریکا مبنی بر تصمیم ایران برای ترور سفیر عربستان در واشنگتن پرداخته و اظهار داشت: اصلا این اطمینان وجود ندارد که چنین تصمیمی از طرف ایران می خواسته به مرحله اجرا گذاشته شود. من در این موقعیت که ایران بخواهد چنین اقدامی را انجام دهد بعید و غیر قابل تصور ارزیابی می کنم.

وی دربخش دیگری از این گفتگو اظهار داشت: "اریک هولدر"، وزیر دادگستری آمریکا در اعلام این مسئله بسیار تهاجمی عمل کرده است. نوع و روش چنین اظهار نظر و اعلام علنی را تهاجمی ،افراطی و غیر اصولی ارزیابی می کنم.

"گرتنر" در ادامه درباره دلایل به راه انداختن چنین جریانی از طرف واشنگتن اظهار داشت: همانگونه که افشاگریهای اخیر ویکی لیکس نشان داد عربستان سعودی شدیدا از پیشرفتهای ایران در برنامه اتمی نگران است و چندین بار از آمریکا درخواست کرده که علیه تهران دست به عملیات نظامی بزند. آنچه که ما امروز در اعلام این ادعای واشنگتن علیه ایران می بینیم به نوعی حمایت و پشتیبانی علنی واشنگتن از متحد سعودی خود است.

وی در بخش دیگری از این گفتگو درباره احتمال کاربرد گزینه نظامی علیه ایران از طرف آمریکا ابراز شک کرده و اظهار داشت: عربستان سعودی نمی تواند ببیند که تهران در رقابت های منطقه ای از آنها پیشی می گیرد.

"گرتنر" افزود: اظهار چنین ادعایی و وارد کردن چنین اتهامی به ایران بار دیگر نشان می دهد که علایق آمریکا در منطقه چه چیزهایی است. شاید واشنگتن از وارد کردن چنین اتهامی به تهران استفاده کرده تا آشکارا خود را در منطقه پشتیبان و حامی عربستان سعودی نشان دهد.

این کارشناس اتریشی گفت : البته این موضع آمریکا قدرت اجرایی اوباما را در برابر چالشی سخت قرار خواهد داد. اوباما از یک طرف از بهار عربی حمایت می کند و می گوید که برای رهبران این جنبش ها احترام قائل است. اما در برابر عربستان موضع دیگری را اتخاذ می کند. ظاهرا آمریکاییها به این نتیجه رسیده اند که در جهان عرب تنها عربستان سعودی است که می تواند علایق آنها را تامین کند بنابراین به سازش با این کشور تن داده اند.