مانور مهار آتش سوزی در مانشت و قلارنگ ایلام برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، استان ایلام با داشتن جنگلهای متعدد یکی از مناطق بکر کشور محسوب می شود.
این جنگلها و طبیعت زیبا دیگر در برابر حوادث و آتش سوزی تنها نیستند.
این روزها گروههای مختلف مردمی – گروههای امدادی و طبیعت دوستان با اجرای ویژه برنامه هایی در صدد حفاظت از جنگلها و مراتع استان هستند.
امروز هم به همت حفاظت محیط زیست استان مانور اطفاء حریق در منطقه مانشت و قلارنگ واقع در شما شهر ایلام اجرا شد.
این مانور 14 گروه حفاظت محیط زیست با اجرای برنامه های مختلفی توان خود را برای مقابله با آتش سوزی های احتمالی در جنگلهای استان به نمایش گذاشتند.
استان ایلام 642 هزار هکتار جنگل دارد که 142 هزار هکتار آن در منطقه حفاظت شده محیط زیست قرار دارد.
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