140 مدرسه قرآنی در خراسان جنوبی افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا وردی صبح پنج شنبه در سومین همایش استانی همگام با قرآن اظهارکرد: آنچه عامل تمایز انسان از سایر مخلوقات می شود معنویات و اخلاق بوده و بر همین اساس عمل به اخلاقیات محور دین را تشکیل می دهد.

وی افزود: دشمنان اسلام و استکبار همواره سعی کردند به وسیله دین و از مسیر انحرافات دینی به مسلمانان ضربه زده و با منحرف کردن نظام آموزش و پرورش و دورکردن جوانان و نوجوانان از قرآن موجبات نابودی اسلام را فراهم کنند.

مدیرکل آموزش پرورش خراسان جنوبی با بیان اینکه آشنایی معلمان و مدیران با قرآن از عوامل جذب دانش آموزان به قرآن است، گفت: برگزاری طرح همگام باقرآن یکی از عوامل رفع مهجوریت قرآن در مدارس است.

وردی تصریح کرد: ایجاد ارتباط بین سایر دروس و احکام قرآنی از ویژگی های مهم این طرح بوده که از بسیاری از انحرافات اخلاقی پیشگیری می کند.

وی بابیان اینکه باید انس کودکان و نوجوانان با قرآن حفظ شود، بیان کرد: بدون همکاری معلمان که خط مقدم مبارزه با تهاجم فرهنگی هستند این طرح عملی نخواهد شد بنابراین محورقرار دادن برنامه های قرآنی در مدارس از وظایف اصلی معلمان است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی یادآورشد : ترویج فرهنگ قرآن آموزی در میان دانش آموزان از اولویتهای اصلی این نهاد بوده که معلمان نقش اصلی را در تحقق این هدف ایفا می کنند.