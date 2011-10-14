اخبار کوتاه فرهنگی از یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هم اندیشی مسئولان حوزه سلامت و اصحاب فرهنگ و هنر در سالن کنفرانس اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد برگزار شد.

معاون فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد با اشاره به اینکه هنرمندان با ارائه ایده های هنری نقش موثری در ارتقا فرهنگ سلامت دارند، گفت: اصحاب فرهنگ و هنر باید در فرهنگ سازی موضوع مهم تامین سلامت مردم و جامعه همواره پیشقدم باشند.

مفیدی با بیان اینکه بابد به حوزه سلامت نگاه جدی صورت بگیرد، ادامه داد: ارتقای فرهنگ سلامت جامعه و مردم در گرو فعالیت های فرهنگی است.

این مسئول با بیان اینکه اصحاب رسانه و خبرگزاریها همچنین جراید و نشریات مکتوب و مجازی باید در این عرصه وارد شوند گفت: همه موفقیتها در گرو وجود سلامت است و همه باید برای تحقق آن تلاش کنند.

بهره گیری از ابزار مدرن در کانونهای مساجد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد با اشاره به ظرفیت بسیار مناسب کانونهای فرهنگی هنری مساجد، خواستار بهره گیری از ابزار مدرن در کنار مساجد شد.

محمود عالیشوندی طی نشستی با اشاره به اینکه کانونهای فرهنگی هنری مساجد از ظرفیت خوبی برخوردارند، گفت: در حال حاضر بیشتر خانه های فرهنگ دیجیتال استان در کنار مساجد و متعلق به کانونهای فرهنگی هنری است.

وی با تاکید بر بهره گیری از ابزار مدرن در کنار مساجد تاکید کرد: یزد از معدود استان هایی است که در همه شهرستان ها خانه فرهنگ دیجیتال راه اندازی شده است.

عالیشوندی با بیان اینکه در یک چهارم مساجد استان در برنامه پنج ساله کانون فرهنگی هنری راه اندازی شده تاکید کرد: کانون های فرهنگی هنری مساجد استان یزد در مدت پنج سال به یک هزار کانون افزایش می یابد.

برگزاری اولین نمایشگاه بزرگ کتاب در بخش گرگین آباد بهاباد

اولین نمایشگاه بزرگ کتاب در بخش گرگین آباد بهاباد برپا شد. کتب ارائه شده در این نمایشگاه با 40 درصد تخفیف در عناوین مختلف است.

برگزاری نمایشگاه عکس در مهریز و طبس

به مناسبت میلاد امام رضا (ع) نمایشگاه عکسی با عنوان محبین رضا در اداره ارشاد مهریز برپا شد.

دراین نمایشگاه تصاویری از کاروان پیاده محبین رضا که به قصد زیارت بارگاه امام هشتم راهی مشهد مقدس شده اند به نمایش در آمده است. در طبس نیز نمایشگاه عکس رضوی به مناسبت دهه کرامت در اداره ارشاد این شهرستان برگزار شد.