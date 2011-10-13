به گزارش خبرگزاری مهر، احمد کرمی در نشست توسعه راه های ایلام اظهار داشت: ایجاد راه یکی از مهمترین نیازهای استان برای توسعه است.

وی بیان داشت: بحث مهم دیگری در استان باید مورد توجه قرار گیرد ایمن سازی راه های استان ایلام است.

کرمی افزود: ایمن‌سازی راه‌ها در توسعه زیرساخت‌ها بسیار مهم و مؤثر است.

این مسئول اظهار داشت: افزایش ایمنی، توسعه و ارتقای کیفی راه‌ها در کنار مسائل فنی، انسانی، اجتماعی و فرهنگی باید به عنوان مقوله‌ای مهم و تأثیرگذار در توسعه شبکه‌ راه‌ها مدنظر قرار گیرد.

وی گفت: با توجه به وضع راه‌ها و توپوگرافی خشن و عوارض مختلف طبیعی منطقه در راستای حمل و نقل ایمن کالا و خدمات مسافرتی باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که تلفات جاده‌ای به حداقل ممکن برسد.

کرمی تأکید کرد: استانداری تمام توان خود را در این راه به کار گرفته و برنامه‌های مختلفی را تدوین کرده است.