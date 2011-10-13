قرارداد کشت کلزا در کلاله 20 درصد افزایش یافت

سید حمزه موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در صورتیکه بارندگیهای اواخر مهر و اوایل آبان ماه در حد مطلوب باشد پیش بینی می شود که سطح کشت به بیش از پنج هزار هکتار برسد.

وی اظهار داشت: هر ساله کشت کلزا در مناطق کوهستانی نسبت به مناطق دشت زودتر شروع می شود که در سال جاری نیز با بارش باران نسبتا مناسب در مناطق کوهستانی کشت کلزا در نیمه اول مهرماه شروع شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کلاله اعلام کرد: در حال حاضر بذر مورد نیاز کشاورزان به طور کامل تامین شده و در شهرستان موجود است و با توجه به فرا رسیدن زمان کاشت کلزا در دشت کشاورزان می توانند برای دریافت بذر اقدام و در فرصت باقی مانده کشت در ارتفاعات و دشت اقدام به کشت کنند.

موسوی اظهار داشت: با توجه به نقش حمایتی صندوق بیمه محصولات کشاورزی، کشاورزان نسبت به بیمه زراعت کلزای خود اقدام کنند.

شهرستان کلاله در شرق گلستان واقع شده است.

