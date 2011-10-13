علی مجدی نسب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همزمان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس مراسمی با حضورمدیرعامل شرکت حسین نوری و جمعی از ایثارگران، آزادگان و خانواده‌های شهدای شرکت در تالار رضا برگزار شد.

وی افزود: در شرکت آبفای استان البرز تعداد 220 نفر از ایثارگران و جانبازان هشت سال دفاع مقدس حضور دارند که اخیرا پنج نفر آن‌ها باز نشسته شده‌اند.

مجدی نسب اذعان داشت: در این مراسم از شش نفر به عنوان نماینده جامعه شهدا (پدر شهید، برادر شهید و فرزند شهید)،جامعه آزادگان، ‌جامعه جانبازان و ایثارگران با اهدا لوح تقدیر شد.

وی بیان داشت: از فاطمه میرالی به عنوان نماینده فرزندان شاهد و بانوان شرکت، از ملا محمدی به عنوان نماینده والدین شهدا و جامعه بازنشستگان، ازعلی اسدی به عنوان برادر شهید، ازعلوی نژاد به عنوان نماینده کارگران از جامعه کارگری شرکت، ازسید علی موسوی به عنوان نماینده جامعه جانبازان و ازمیر واسع حسین‌زاده به عنوان نماینده مدیران و آزادگان تقدیر شد.

در این مراسم نماینده ولی‌فقیه در سپاه امام هادی(ع) ساوجبلاغ و همچنین قربانی جانشین فرماندهی سپاه ناحیه کرج به بیان خاطرات هشت سال دفاع مقدس پرداختند.