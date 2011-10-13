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۲۱ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۵۵

محمدی:

زمین های زراعتی گناباد تحت تاثیر فرسایش بادی تهدید می شوند

زمین های زراعتی گناباد تحت تاثیر فرسایش بادی تهدید می شوند

گناباد - خبرگزاری مهر: معاون فرماندار گناباد گفت: زمین های زراعتی شهر بیدخت و گناباد با توجه تحت تاثیر قرار گرفتن دو سوم مساحت شهرستان در معرض فرسایش بادی مورد تهدید هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد محمدی صبح پنجشنبه در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان اظهار کرد: این شهرستان دارای سه کانون فرسایش بادی در شرق و شمال شهرستان است و اراضی کشاورزی آن بویژه در در منطقه نخ کوه عمرانی، نوده پشنگ، روشناوند و بیدخت تهدید می شوند.

وی ادامه داد: با توجه به افت آبهای زیرزمینی و خشکسالی های مکرر 15 ساله اخیر، اعتبارات مورد نیاز از طریق دستگاههای ذیربط در استان تامین شود زیرا که اعتبارات کنونی کافی نیست و این مسئله باعث افزایش سطح بحث بیابان زایی می شود.

محمدی افزود: هفته کاهش اثرات بلایای طبیعی فرصت مناسبی است تا در سطح فراگیر در مقابله با بحران های ناشی از حوادث طبیعی زمینه های پیشگیری و آمادگی عمومی را فراهم کنیم.

وی عنوان کرد: با توجه به نزدیک شدن فصل برداشت زعفران و نیاز همه کشاورزان به آب برای آبیاری زعفران، فرمانداری در جلسه شورای تامین مصوب کنند که برداشت آب از چاههای کشاورزی در طول مدت آبیاری زمین ها بلامانع باشد و ستاد مدیریت بحران استان نیز در خصوص تامین اعتبارات مورد نیاز شهرستان مساعدت ویژه ای داشته باشند.

وی بیان داشت: همه دستگاههای اجرایی موظف شدند نسبت به نصب پارچه و پلاکارد در خصوص هفته کاهش اثرات بلایای طبیعی در سردرب اداره یا با هماهنگی شهرداری در نقطه مناسب اقدام کنند.

محمدی گفت: با توجه به نیاز احداث مکانی برای فرود اضطراری در شهر کاخک ،شهرداری کاخک با هماهنگی اداره منابع طبیعی جهت تصرف زمینی در مکانی که به توافق برسد اقدام و بعد از واگذاری زمین مربوطه شهرداری با همکاری سایر نهادها نسبت به احداث آن اقدام کند.

وی ادامه داد: با توجه به کاهش مناطق جرم خیز و خطرات در سطح شهرها و مکانهای مخروبه، شهرداری ها با هماهنگی با مقام قضایی اقدام لازم جهت تخریب مکانهای یاد شده را در طول هفته در دستور کار قرار دهند.

محمدی از همه مسئولان مربوطه و دست اندرکار خواست که با تمام توان در این هفته جهت اجرای برنامه ها تلاش کنند.

کد مطلب 1431956

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