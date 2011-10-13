زمین های زراعتی گناباد تحت تاثیر فرسایش بادی تهدید می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، جواد محمدی صبح پنجشنبه در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان اظهار کرد: این شهرستان دارای سه کانون فرسایش بادی در شرق و شمال شهرستان است و اراضی کشاورزی آن بویژه در در منطقه نخ کوه عمرانی، نوده پشنگ، روشناوند و بیدخت تهدید می شوند.

وی ادامه داد: با توجه به افت آبهای زیرزمینی و خشکسالی های مکرر 15 ساله اخیر، اعتبارات مورد نیاز از طریق دستگاههای ذیربط در استان تامین شود زیرا که اعتبارات کنونی کافی نیست و این مسئله باعث افزایش سطح بحث بیابان زایی می شود.

محمدی افزود: هفته کاهش اثرات بلایای طبیعی فرصت مناسبی است تا در سطح فراگیر در مقابله با بحران های ناشی از حوادث طبیعی زمینه های پیشگیری و آمادگی عمومی را فراهم کنیم.

وی عنوان کرد: با توجه به نزدیک شدن فصل برداشت زعفران و نیاز همه کشاورزان به آب برای آبیاری زعفران، فرمانداری در جلسه شورای تامین مصوب کنند که برداشت آب از چاههای کشاورزی در طول مدت آبیاری زمین ها بلامانع باشد و ستاد مدیریت بحران استان نیز در خصوص تامین اعتبارات مورد نیاز شهرستان مساعدت ویژه ای داشته باشند.

وی بیان داشت: همه دستگاههای اجرایی موظف شدند نسبت به نصب پارچه و پلاکارد در خصوص هفته کاهش اثرات بلایای طبیعی در سردرب اداره یا با هماهنگی شهرداری در نقطه مناسب اقدام کنند.

محمدی گفت: با توجه به نیاز احداث مکانی برای فرود اضطراری در شهر کاخک ،شهرداری کاخک با هماهنگی اداره منابع طبیعی جهت تصرف زمینی در مکانی که به توافق برسد اقدام و بعد از واگذاری زمین مربوطه شهرداری با همکاری سایر نهادها نسبت به احداث آن اقدام کند.

وی ادامه داد: با توجه به کاهش مناطق جرم خیز و خطرات در سطح شهرها و مکانهای مخروبه، شهرداری ها با هماهنگی با مقام قضایی اقدام لازم جهت تخریب مکانهای یاد شده را در طول هفته در دستور کار قرار دهند.

محمدی از همه مسئولان مربوطه و دست اندرکار خواست که با تمام توان در این هفته جهت اجرای برنامه ها تلاش کنند.