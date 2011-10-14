اخبار کوتاه ورزشی از یزد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات والیبال بانوان روستایی و عشایری قهرمانی کشور در سالن شهید صدوقی یزد آغاز شد.

در این مسابقات که شش تیم از استانهای خراسان جنوبی، کهگیلویه و بویر احمد، فارس، خوزستان، لرستان و یزد حضور دارند، رقابتهای خود را آغاز کرده اند.

در نخستین بازی این رقابتها تیم کهگیلویه و بویر احمد موفق شد با نتیجه دو بر صفر از سد لرستان بگذرد.

در دومین بازی هم تیم خراسان جنوبی و فارس به مصاف هم رفتند که تیم خراسان جنوبی با نتیجه دو بر صفر پیروز شد.

دعوت از 9 داور فوتبال یزد برای قضاوت لیگ های کشور

9 داور فوتبال استان یزد برای قضاوت مسابقات فوتبال لیگ های کشوری انتخاب شدند.

از سوی کمیته مسابقات فدراسیون فوتبال، سعید علی نژادیان به عنوان کمک داور مسابقه بین تیمهای استقلال تهران و راه آهن شهر ری انتخاب شد.

این مسابقه در چهارچوب هفته دهم لیگ برتر فوتبال کشور روز جمعه 22 مهر در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می شود.

علیرضا ناظری، علی سالم و مهدی طباطبایی نیز برای قضاوت مسابقه بین تیمهای مس نوین رفسنجان و شهرداری کهنوج از لیگ دسته سه کشور دعوت شدند.

مهدی باغیانی، مصطفی دهقان و علیرضا جدیدی نیز دیدار تیمهای ذوب آهن نوین اصفهان و بندر لنگه را قضاوت می کنند.

محمد شریفی و علی اکبر زارعی مقدم هم برای قضاوت لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور بین تیمهای ندسای شیراز و عمران سازان اصفهان دعوت شدند.

آغاز مسابقات فوتبال لیگ دسته اول شهرستان اردکان

مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های شهرستان اردکان آغاز شد.

در این مسابقات تیمهای شهید عاصی زاده، شهدای جنت آباد، شهید فتوحی، شهدای هفتادر، موعود، کشاورز و موسسه فرهنگی کوثر حضور دارند.

این مسابقات با حضور امام جمعه، فرماندار و مسولان شهرستان اردکان در ورزشگاه آزادی آغاز شد.

تیم پایگاه شهید فضل الله نوری محمود آباد قهرمان مسابقات والیبال نونهالان استان یزد

مسابقات والیبال نونهالان استان با قهرمانی تیم پایگاه شهید فضل الله نوری محمود آباد یزد به پایان رسید.

در این مسابقات که با حضور هشت تیم از سراسر استان به مدت دو ماه در سالن شهید صدوقی یزد برگزار شد، تیم پایگاه شهید فضل الله نوری محمود آباد یزد با غلبه بر حریفان خود موفق شد برسکوی نخست بایستد و عنوان قهرمانی را از آن خود کند.

تیمهای آریا زرتشتیان و پایگاه شهید بهابادی بهاباد به تربیت در جایگاه های دوم و سوم قرار گرفتند.

کاپ اخلاق این مسبقات هم به تیم بیت الزهرا (س) کسنویه رسید.