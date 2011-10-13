به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، محمدحسین عسکری مسئول امور زیارت دوره معاونت فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری امروز پنجشنبه در جمع خبرنگاران با ارائه گزارشی از برخورد عوامل سعودی با زائران و روحانیون ایرانی در عملیات حج عمره در سالجاری، گفت: عمره امسال خیلی روان و بدون تنش و مشکل برگزار شده است.

وی افزود: در مجموع عمره بدون مشکل و روانی را سپری کردیم و امیدواریم عملکرد آنان در موسم حج تمتع امسال هم تکرار شود. البته باتوجه به مسایل منطقه، وارد عمل شدیم و روحانیون را توجیه کردیم تا نتایج آن، آرامش و آسایش و عدم تنش برای زائران ایرانی باشد.

عسکری اظهارداشت: ماموران سعودی در عمره امسال برخورد خوبی با زائران و روحانیون ایرانی داشتند، ضمن اینکه باتوجه به سازوکارهای سرکنسولی ایران در عربستان سعودی، فورا موضوعات مرتبط با برخورد موردی ماموران با روحانیون نیز پیگیری شده است.

وی که مسئول امور آموزش میدانی روحانیون در مکه مکرمه نیز است، هدف جمهوری اسلامی ایران را وحدت جهان اسلام عنوان کرد و گفت: انسجام و یکپارچگی جهان اسلام موجب غلبه بر توطئه‌های دشمنان می‌شود.

عسکری تصریح کرد: دشمنان در پی ایجاد مشکل بین ایران و عربستان سعودی هستند که ما نباید در بازی آنها وارد شویم. در همین حال، با دیپلماسی حج باید به دنبال بهبود روابط بین دوکشور باشیم.