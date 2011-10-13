200 میلیون دلار برای طرح توسعه مجتمع دخانیات گیلان سرمایه گذاری شد

محمد حسین اصغریان در گفتگو با خبرنگار مهرافزود: گسترش روابط تجاری با کشورهای همسایه و نیز کشورهای حوزه قفقاز و آسیای میانه از دیگر اولویتهای استان در زمینه توسعه تجارت خارجی بوده و بهره گیری هرچه مطلوبتراز ظرفیت های این منطقه در بخش تولید و نیز ترانزیت کالا به این امر کمک شایانی خواهد کرد.

وی همچنین اظهارداشت: با توجه به اولویت دار بودن دو حوزه کشاورزی و گردشگری برای توسعه استان، توجه به گسترش صنایع مرتبط با این حوزه ها از جمله صنایع تبدیلی کشاورزی، محصولات مورد استفاده گردشگران، صنایع بسته بندی مدرن و غیره در دستور این کار این سازمان قرار دارد.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان با اشاره به وجود بیش از هزار و 100 پروژه صنعتی در حال احداث در استان، گفت: تکمیل این طرح ها از اهمیت ویژه ای برای تحول صنعتی در استان برخورداراست.

وی یادآورشد: برای اتمام ساخت این طرح ها حدود 400 تا 500 میلیارد تومان تسهیلات مورد نیازاست که مساعدت بیشتر بانکهای استان در این عرصه امری ضروری است.