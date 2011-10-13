  1. استانها
  2. گیلان
۲۱ مهر ۱۳۹۰، ۱۴:۲۳

در سال گذشته/

200 میلیون دلار برای طرح توسعه مجتمع دخانیات گیلان سرمایه گذاری شد

200 میلیون دلار برای طرح توسعه مجتمع دخانیات گیلان سرمایه گذاری شد

رشت - خبرگزاری مهر: سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان گفت: پارسال 200 میلیون دلار برای طرح توسعه مجتمع دخانیات استان سرمایه گذاری انجام شده است.

محمد حسین اصغریان در گفتگو با خبرنگار مهرافزود: گسترش روابط تجاری با کشورهای همسایه و نیز کشورهای حوزه قفقاز و آسیای میانه از دیگر اولویتهای استان در زمینه توسعه تجارت خارجی بوده و بهره گیری هرچه مطلوبتراز ظرفیت های این منطقه در بخش تولید و نیز ترانزیت کالا به این امر کمک شایانی خواهد کرد.

وی همچنین اظهارداشت: با توجه به اولویت دار بودن دو حوزه کشاورزی و گردشگری برای توسعه استان، توجه به گسترش صنایع مرتبط با این حوزه ها از جمله صنایع تبدیلی کشاورزی، محصولات مورد استفاده گردشگران، صنایع بسته بندی مدرن و غیره در دستور این کار این سازمان قرار دارد.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان با اشاره به وجود بیش از هزار و 100 پروژه صنعتی در حال احداث در استان، گفت: تکمیل این طرح ها از اهمیت ویژه ای برای تحول صنعتی در استان برخورداراست.

وی یادآورشد: برای اتمام ساخت این طرح ها حدود 400 تا 500 میلیارد تومان تسهیلات مورد نیازاست که مساعدت بیشتر بانکهای استان در این عرصه امری ضروری است.

کد مطلب 1431961

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها