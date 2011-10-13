هشت انشعاب غیرمجاز آب در اشتهارد قطع شد

منوچهر پورمحمد، در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: هفت فقره از این انشعابها به قطر یک دوم اینچ و یک فقره هم با قطر سه چهارم اینچ هر کدام حدود دو سال قدمت داشتند.
وی افزود: برآورد میشود در این شهر هماکنون تعداد حدود 100 مورد از اینگونه انشعابها وجود داشته باشد که برای شناسایی و قطع آنها نیروهای واحد قطع و وصل با جدیت پیگیر آن هستند.
پور محمد اظهار داشت: از آنجا که شهر اشتهارد با فقر منابع آب شیرین مواجه است. شهرداری این شهر برای تامین آب فضای سبز، از آب غیر شرب استفاده میکند و همه انشعابهای فضای سبز که تاکنون به شبکه شهری متصل بوده، قطع شده است.
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