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۲۱ مهر ۱۳۹۰، ۱۲:۳۴

هشت انشعاب غیرمجاز آب در اشتهارد قطع شد

هشت انشعاب غیرمجاز آب در اشتهارد قطع شد

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس آبفای اشتهارد گفت: هشت فقره انشعاب غیرمجاز آب این شهرستان با قدمت دو سال توسط واحد قطع و وصل امور آبفای این شهر شناسایی و قطع شد.

منوچهر پورمحمد، در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: هفت فقره از این انشعاب‌ها به قطر یک دوم اینچ و یک فقره هم با قطر سه چهارم اینچ هر کدام حدود دو سال قدمت داشتند.

وی افزود: برآورد می‌شود در این شهر هم‌اکنون تعداد حدود 100 مورد از این‌گونه انشعاب‌ها وجود داشته باشد که برای شناسایی و قطع آن‌ها نیروهای واحد قطع و وصل با جدیت پی‌گیر آن هستند.
 
پور محمد اظهار داشت: از آنجا که شهر اشتهارد با فقر منابع آب شیرین مواجه است. شهرداری این شهر برای تامین آب فضای سبز، از آب غیر شرب استفاده می‌کند و همه انشعاب‌های فضای سبز که تاکنون به شبکه شهری متصل بوده، قطع شده است.
کد مطلب 1431972

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