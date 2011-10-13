نمایشگاه دستاوردهای دستگاه های بحران مدار در مشهد آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رشید صحابی سرپرست اداره کل مدیریت بحران استانداری خراسان رضوی درباره این نمایشگاه گفت: دستگاه های اجرایی عضو شورای هماهنگی مدیریت بحران استان دستاوردهای خود را در زمینه کاهش اثرات بلایای طبیعی در این نمایشگاه ارائه کرده اند.

وی افزود: در حاشیه نمایشگاه نیز آموزش کمک های اولیه و امداد و نجات برای زائران و مجاوران حضرت امام رضا(ع) صورت می گیرد.

صحابی اظهار داشت: این نمایشگاه با هماهنگی اداره کل مدیریت بحران استانداری، توسط شهرداری مشهد در پایانه مسافربری مشهد افتتاح شده و تا 26 مهر دایر است.