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۲۱ مهر ۱۳۹۰، ۱۲:۲۵

در هفته کاهش بلایای طبیعی/

نمایشگاه دستاوردهای دستگاه های بحران مدار در مشهد آغاز شد

نمایشگاه دستاوردهای دستگاه های بحران مدار در مشهد آغاز شد

مشهد - خبرگزاری مهر: نمایشگاه دستاوردهای دستگاه های اجرایی بحران مدار، در هفته کاهش اثرات بلایای طبیعی در مشهد آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رشید صحابی سرپرست اداره کل مدیریت بحران استانداری خراسان رضوی درباره این نمایشگاه گفت: دستگاه های اجرایی عضو شورای هماهنگی مدیریت بحران استان دستاوردهای خود را در زمینه کاهش اثرات بلایای طبیعی در این نمایشگاه ارائه کرده اند.

وی افزود: در حاشیه نمایشگاه نیز آموزش کمک های اولیه و امداد و نجات برای زائران و مجاوران حضرت امام رضا(ع) صورت می گیرد.

صحابی اظهار داشت: این نمایشگاه با هماهنگی اداره کل مدیریت بحران استانداری، توسط شهرداری مشهد در پایانه مسافربری مشهد افتتاح شده و تا 26 مهر دایر است.

کد مطلب 1431973

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